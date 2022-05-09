不知道各位朋友搭巴士的時候，會不會經常質疑有些站其實並無用處，甚至最百思不得其解的是，有些巴士站的落客點竟在公路中心，四周亦沒有行人路可言，令人以為那個站牌是被某個颱風吹走，才立於該處。小編集合了8個網民認為廢到笑的巴士站，看看有沒有哪個能引起你的共鳴吧！



近日有網民在LIHKG上以「一人一個好無謂，不應該存在嘅巴士站」為題發文，訊問一眾網友心目中覺得最廢的巴士站。當中不但有設立在馬路中心和行車橋面上的巴士站，更有同一條巴士線卻兩個站的站名都一模一樣的巴士站，這些搞笑又令人不解的設計，激發起不少人心中曾被這些站耽誤的怨念！

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雖說有些巴士站的設計和原意是為市民提供方便，但一條條因社區發展而延伸出的巴士線落成後，未免會出現累贅感。或許可以為相似的巴士線合併或重組，減少相同甚至重覆的路線，令服務更有效率。不過，在旅程的途中可以發現一些新奇的事物，其實也是一種樂趣！

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最近在Facebook掀起了一場台港網民關於中英翻譯的另類大混戰，原來有專頁貼出幾句學渣級翻譯，表示要「我們來交流一下，看大家的英文程度如何」，不少網民紛紛出招，包括「上帝不公 ＝ God is a girl」、「四代同堂 ＝ family 4.0」、「一鳴驚人 ＝ naruto amazing」，廢到笑的內容引來大量花生友，當中亦有港台「高手過招」， 十分搞笑。

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