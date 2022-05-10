香港雨季又到，據天文台預測這星期都落雨，本周中期更會有狂風雷暴。落雨天衣物特別難乾透，分分鐘晾兩三日都依然濕笠笠。如果衣物衫褲未乾透，穿上衫褲時會有一股難聞的噏味。跟春天的潮濕天氣一樣，落雨天濕度一般較高，晾衣時要用對方法及技巧，有效加速衣物變乾的速度、減少異味。《Opener 開罐》整理專家教9大衣物速乾防霉技巧，如何晾毛巾、長袖恤衫？厚身的衛衣要怎樣晾乾？日本教授教用一個膠袋可加速帶走濕氣？



春天天氣潮濕，晾衫褲要較長時間才能乾透，衣物容易出現異味。（Christophe Dion@Unsplash）

落雨或潮濕天需要較長時間將衣物晾乾，有時衣物乾透，但穿上身後卻傳出淡淡的異味，令人懊惱。與男神、女神近距離接觸，衣服卻散發一股噏味，實在使人尷尬。日本家務達人毎田祥子教大家簡單快捷的晾衫方法，包括毛巾、長袖恤衫、衛衣的特別晾乾方法，開風扇吹乾應該相隔多遠。不說不知，原來洗衣機脫水時加一件物件就能加速脫水效果！

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日本家務達人毎田祥子指，晾毛巾時不應該將毛巾折疊起來，因為重疊的位置是產生噏味的來源，因此大家應該將毛巾搭成一長一短地掛起來，或者用衣夾將毛巾夾成M字形，減少毛巾之間的重疊位置。

晾長褲時也有技巧！毎田祥子教路最好將長褲內外反轉，然後用衣夾架將長褲的褲管撐開，最後將長褲垂直地晾起來，不要讓長褲有重疊的空間，減少異味。



如何晾恤衫及外套？因為長袖衫及外套的腋下、手臂內側、袖子位及縫接處較難乾透，大家可以將衣服上下倒轉晾乾，讓衣袖垂直地晾乾，增加與空氣接觸的面積。

👉馬路中心落車、下個站10秒就到？ 網民選8個全港最廢到笑的巴士站清洗衣物後，在洗衣機的脫水步驟之前，不妨將一條大型乾毛巾放進洗衣機與濕衣物一起脫水。這樣做有助加速脫水效果，因此乾毛巾可以吸走一部分水分，使衣物內的含水量大減。

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初夏潮濕多雨，肌膚也需要保濕？氣溫時冷時暖，肌膚容易變得脆弱，繼而出現發紅、脫皮等敏感現象，此時肌膚保濕工作一定要做得仔細。不過秋冬季滋潤型的護膚品太過厚重，應該轉用清爽型的護膚品。

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