撰文： 沉默是柑 最後更新日期： 2021-06-28 18:01

不老女神林志玲一向給人感覺溫柔又有氣質，你能想像她如果化身格鬥高手是怎樣嗎？近日有一位日本格鬥高手，人稱「摔角界林志玲」的赤井沙希在微博走紅，她不但擁有與林志玲激似的美貌和氣質，格鬥實力更是超群。

（網上圖片）

近日赤井沙希在微博突然走紅，事緣是有微博紅人上載了她比賽時的照片。沙希原本是一位模特兒及演員，她的父親是著名的演員及拳擊手赤井英和。雖然父母從小就已經分開，但沙希畢竟流著格鬥家的血，在成長過程仍然對格鬥充滿興趣，在2013年正式由模特兒界轉戰格鬥界，之後取得加入日本摔角聯盟 DDT並取得職業摔角大賽冠軍 。

因為美貌，所以她在日本有「格鬥妖精」之稱。台灣的網民更因為她的外貌酷似林志玲，所以封她為「摔角界林志玲」。除了美貌與實力，原來她更曾與AV天后明日花綺羅合作拍過電影，兩人在戲中有激烈動作戲份，難怪網民形容這是一場美女加武打的「視覺盛宴」。

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