撰文： 沉默是柑 最後更新日期： 2021-06-26 07:30

疫情持續至今差不多兩年，沒法去旅行期間大家患上了「思鄉病」，十分掛念日本。回想以前去日本旅行的回憶，總會常常亂買東西，以下這15件你一定都買過。

（網上圖片）

以前去日本旅行，一定大買特買，手信塞滿行李箱都買不完。可是回家打開行李，又發現其實買了一大堆沒有用的戰利品。近日Facebook專頁《Popdaily》留言讓網民討論有甚麼在日本買完又無用的東西，網民接力分享自己的親身經歷。以下這15類東西，去過日本旅行的人都一定買過回家。

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