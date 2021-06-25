撰文： 沉默是柑 最後更新日期： 2021-06-25 16:48

平時去泳池或溫泉，總有個淋浴器讓客人沖身。近日日本驚現一個淋浴器，超強水壓令客人都大吃一驚，到底店家為甚麼會設置這樣的淋浴器呢？

節目會接受觀眾投稿，調查觀眾覺得好奇或古怪的事情。（節目截圖）

最近日本綜藝節目《月曜から夜更かし》收到觀眾投稿，指在愛知縣的一間溫泉店中，有一個超強水壓的淋浴器，請節目組去調查背後的原因。於是節目組去到當地，找出店長詢問為甚麼要設置這樣的設備。另外更發現有客人其實很喜歡這個強力淋浴器，說是有特別功效。

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同場加映︰同場加映︰日本母子戀62歲妻報細數4招隱藏真實年齡 37歲夫同居多年不察覺

這個世代姊弟戀已經不是甚麼稀奇事，不過年紀相差太遠就會變成母子戀，至今仍然比較多人會抗拒。日本有對母子戀夫妻，妻子比丈夫大25年，卻因為害怕丈夫在知道自己真實年齡後會離她而去，於是下定決心隱瞞。兩人相戀7年多而來，丈夫都不知真相，直到某日她承受不住壓力「自首」，丈夫會有甚麼反應呢？

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同場加映︰日本第一牛郎Roland神手改造處男毒L 網民大讚條件優厚：真筍盤

「個個都拍拖，唔通個個都想拍拖咩？」對於未有過戀愛經驗的A0人士來說，的確對「出Pool」很有憧憬。日本第一牛郎Roland最近有一個「童貞改造計劃」，幫一位24歲從未拍過拖的毒男片倉君大改造。經過Roland的悉心幫助，片倉君變成了牛郎風型男，加上他本身優厚的條件，網民都大呼他是「筍盤」。

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