撰文： 齋啡妹妹 最後更新日期： 2021-06-21 18:41

【5000元消費券 / 電子消費券 / 消費券】電子消費券詳情日前公布申請及領取安排，4間政府指定電子支付工具營運商（八達通、AlipayHK、WeChat Pay HK及Tap & Go）爭相推出優惠搶客外，全港各大商場亦嚴陣以待，陸續公布消費優惠詳情，務求讓大家所領的$5000再加碼！想知哪個商場最高回贈有現金券送？各支付平台於各個商場又有甚麼獨家優惠？即睇下文？

想令消費券$5000再加碼？除了選對消費平台，選對消費場所同樣重要！（資料圖片）

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就現時5個商場集團來說，使用任何一個支付平台均能獲得優惠的分別為荷里活商場及新鴻基地產（新地）12大商場，兩者均能換取現金券或積分作消費回贈，相對實際。不過要注意兩者均需先消費並成為會員，其中以荷里活商場會員門檻較低，只需消費$100。

其餘3個商場集團則需使用指定支付平台才能獲優惠，由於信和集團及港鐵商品未完全公布優惠詳情，只提及會有電子優惠券，因此K11兩大優惠「免費領取＄40電子現金券」及「10倍K Dollar獎賞」活動相對抵玩，前者可謂無需任何登記和消費已可指領＄40電子現金券。

隨著消費券申請日子臨近，預計將有更多優惠詳情曝光，哪個最抵還有待確認。《開罐 Opener》將為大家密切留意！

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消費券4間指定電子支付工具營運商八達通、AlipayHK、WeChat Pay HK及Tap & Go 拍住賞，各營運商為「搶生意」爭相推出各種登記迎新優惠，分別送出額外增值額及指定商戶優惠！除了最多有「加碼」最多$5000，近日再有支付工具營運商出奇招，推出超奇特獎賞如麥當勞全年365個巨無霸餐及與近期娛樂紅人七仙羽（七師傅）的譚仔見面會獎賞。

🔻🔻🔻點圖睇4個支付平台優惠詳情（6月21日更新）🔻🔻🔻

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同場加映：7月前截止13份超筍政府工

疫市筍工之一，當然必數政府工，背景穩建加上準時出糧，就算本年度被凍薪，於市場上仍有一定的吸引力。繼6月頭有多個部門如消防處、地政總署及食物環境衛生署招聘人手，來到6月中，再有新職位空缺提供，當中最吸引必數一份只需大學學士學位及一年工作經驗、月薪達$27,235的工作！

《開罐 Opener》是次同樣為大家從多個空缺中，整合出門檻較低（即冇需特別指定學科及資歷、大學學士學位或以下學歷）的13份工作，當中分別有公務員、非公務員及暑期實習生職位。是次部分職位要求求職者需於綜合招聘考試中文及英文運用中獲得指定成績，若求職者的文憑試或會考成績未能達到同等成績，便需先應考綜合招聘考試。



🔻🔻🔻點圖睇各政府職位空缺詳情（公務員、非公務員及暑期實習生）🔻🔻🔻

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