撰文： 齋啡妹妹 最後更新日期： 2021-06-24 18:55

創刊26年的《蘋果日報》於今日（24日）凌晨起停止營運，並出版最後一期實體報紙，而各區也出現買報人潮。 不少網民也討論，若想報紙能夠保存得好有何良方。尤其在長期處於潮濕天氣下的香港，要保留好一份報紙不致變黃發霉絕對是一門相當高深的學問，除了經常提到的「放於乾爽地方」外，還有甚麼注意位？保存方法又是否只能放於文件夾中？

保存報紙要注意環境濕度以外，存放的工具亦同樣重要！（網上圖片）

有連登網民紛紛獻計，提出認為可行的方法。不少網民都認為不論使用甚麼方法都好，也應先把整份報紙掃描並存入電腦，萬一保存方法有何差錯，仍能「留底」。有網民更搬出其太爺的保存方法，力證他的方法確實有用，直到現在依然保持無褪色。

🔻🔻🔻究竟太爺有何計仔？點圖睇網民獻計9個方法🔻🔻🔻

+ 5 + 5 + 5

網民以外，香港大學圖書館文獻修復中心及外國網民亦曾分享不少保存的貼士及做法，當中主要涉及4大重點注意位，就算使用甚麼方法也不妨先留意4大重點，做好基本的保護工作。

🔻🔻🔻保存報紙4大重點注意位🔻🔻🔻

上述提到的無酸紙、博物館檔案收納盒及圖筒等產品，均可於一些美術用品店或經Amazon網購找到。以無酸紙為例，視乎紙張大小而家，最平約港幣$111有交易，只需打「acid free paper」便能找到。而收納的儲存空間，則可選擇防潮箱或打「Museum Archival Storage Box」（博物館檔案收納盒）找到。

👉👉👉點擊睇更多抵玩抵買資訊👈👈👈

消費券4間指定電子支付工具營運商八達通、AlipayHK、WeChat Pay HK及Tap & Go 拍住賞，各營運商為「搶生意」爭相推出各種登記迎新優惠，分別送出額外增值額及指定商戶優惠！除了最多有「加碼」最多$5000，近日再有支付工具營運商出奇招，推出超奇特獎賞如麥當勞全年365個巨無霸餐及與近期娛樂紅人七仙羽（七師傅）的譚仔見面會獎賞。

🔻🔻🔻點圖睇4個支付平台優惠詳情（6月21日更新）🔻🔻🔻

+ 11 + 11 + 11

點擊全文睇埋其他3個支付平台優惠：消費券4大支付平台優惠一覽 八達通多賺$118 有個可見七仙羽？

同場加映：7對餅印明星子女

影帝張家輝和關詠荷於2003年結婚後誕下女兒張童，多年來一直鮮有曝光。不過近日有內地網民於抖音上載一條於2018年拍攝的短片，只見短片中張童不時依偎在爸爸身旁，看來感情不俗，而更讓人注目的則是其樣貌似足張家輝和關詠荷，尤如二人的混合體！



娛樂圈中其實都有許多「基因強大」的例子，不少星二代的模樣跟爸媽可謂如出一轍，名乎其實「出街失散都搵得返」！

👇👇👇點圖睇7對餅印明星子女👇👇👇

+ 10 + 10 + 10

點擊睇全文：張家輝女尤如爸媽混合體！7對餅印明星子女 錢嘉樂大女倒模咁款