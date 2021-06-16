撰文： 齋啡妹妹 最後更新日期： 2021-06-16 18:53

早於4月MIRROR12子拍攝《調教你MIRROR》時，姜濤被指於拍攝時出面訓斥粉絲，致部分粉絲喊爆兼表示失望。近日節日播出最新一集，終於還原事件真相。節目中12子因為遭近200名粉絲包圍而阻礙拍攝，繼而決定一同出面向粉絲解釋並要求他們離開。 娛樂圈中一直不乏瘋狂粉絲，在眾多狂迷瘋狂行為中，其實私追還只算小兒科……以下8位藝人的粉絲們，他們的創造力量同幻想絕對會嚇你一跳！

《調教你MIRROR》節目未播出前，粉絲追到入梅窩一事的矛頭可謂直指姜濤，說他嚴厲訓斥粉絲令粉絲傷心。不過日前節目播出後可謂真相大白，還MIRROR 12子、尤其是姜濤一個清白！

👇👇👇點圖睇《調教你MIRROR》12子面對私追粉絲事件真相👇👇👇

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姜濤被大批粉絲貼身私追、扔垃圾被翻摷當然令人無言，不過娛樂圈中曾出現過的瘋狂粉絲行為可謂「沒有最痴線，只有更痴線」，有些不但於社交平台公開FF自己與偶像有關係、更有粉絲為了偶像而令其父賣樓，最後更跳海自殺！

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「經一事」下一句，你究竟會先想起「長一智」還是「蔡一智」？「玉樹臨風」還是「玉樹林峰」？用明星藝人名字玩食字，雖然無聊，卻也令人會心微笑，忍不住讚嘆創作人的創意。以下17個明星名的諧音食字字句，你又聽過多少句？

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同場加映：MIRROR《BOSS》獲好評 網民評7首歌挑機經典

MIRROR開完演唱會後人氣繼續強勁，先有ViuTV節目《調教你MIRROR》播出，後有於日前（9日）新推出的單曲《BOSS》，嶄新曲風加上搞鬼MV故事內容獲得不少好評，推出不足一天已獲近30萬瀏覽量！



隨着爆紅，他們先前推出的歌曲亦更為人所知，隨時不是粉絲亦聽過一句「So I say I love you……」！近日就有鏡粉提出MIRROR推出過的歌曲隨時能取代不少經典歌的地位，一起來看看以下7首候選挑戰歌曲！

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點擊全文睇埋其他歌：MIRROR《BOSS》獲好評 網民評7首歌挑機經典 Ｗarrior取代邊首?