神木隆之介︱國民弟弟竟是這位男神大粉絲　為《喜劇開場》染金毛

撰文： Japaholic 最後更新日期： 2021-07-08 22:00

神木隆之介在2歲的時候以童星身分出道，超可愛的萌樣不知道融化多少阿姨姊姊的心，爆紅的程度不會輸給後來的蘆田愛菜。12歲首次主演電影《妖怪大戰爭》，立刻拿下日本電影學院獎的最佳新人，小小年紀就頗有大將之風，當時工作滿檔的神木隆之介被日本媒體封為「最忙碌的小學生」。

1.無敵可愛的童星時期

神木隆之介2001年在日劇《女婿大人》登場的時候，粉嫩可愛的模樣令人驚艷！因為長得過於清秀，小時候常常被誤認為女孩子。2005年他在NHK電視台大河劇《義經》飾演主角瀧澤秀明的童年時期，想不到表現太優秀了，一度讓瀧澤秀明備感壓力。

長大後的神木隆之介，非但沒有進入所謂「長歪」的尷尬階段，反而變得斯文秀氣、俊美可愛，觀眾完全是以一種當爸媽的心態，看著他一路以來的成長及蛻變，大家都很開心神木隆之介在演藝圈有活躍的表現。

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後來他陸續演出《聽說桐島要退社》、《爆漫王。》、《浪客劍心》、《早死早投胎之地獄搖滾篇》、《3月的獅子》等等熱門電影，成功從童星轉型為一線俳優。更獲得宮崎駿和新海誠的青睞，替動畫配音，例如：《千與千尋》、《哈爾移動城堡》、《借東西的小矮人亞莉亞蒂》、《你的名字》，是相當出色的聲優。

神木隆之介出道多年持續受到觀眾喜愛，去年更開設自己的頻道，成為人氣YouTuber，發展越來越豐富多元。

2.用「粉絲視角」看佐藤健

在《浪客劍心》電影版當中，神木隆之介與佐藤健有精采對手戲，決鬥的過程令觀眾感到緊張刺激、熱血沸騰。為了拍攝電影的動作場面，以及演好「宗次郎」這個角色，神木隆之介在開拍八個月前就加入特訓，不斷的苦練，展現出來的成果讓人敬佩。

替電影《爆漫王。》宣傳的時候，神木隆之介就大方在節目上表示，自己最大的夢想是替佐藤健拍攝寫真集，他說：「我覺得健有一種吸引人的魅力，無論是眼神或表情、發呆的時候或集中精神的時候，還會散發出一種神祕的氛圍，不禁讓人想要更加了解他，所以我非常想要拍他！任何表情都不願錯過，每一個畫面都要捕捉下來！」

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而這樣的夢想終於實現了，神木隆之介替佐藤健拍攝2021年的月曆，可以光明正大、近距離拍攝好朋友的各種迷人姿態，呈現「粉絲視角」。或許因為是合作多年的伙伴，佐藤健在神木隆之介面前會展現出自然柔和的一面，這本珍貴的紀錄，等於見證他們的情誼。

神木隆之介與佐藤健原本就是Amuse事務所的前輩晚輩關係，不但常常共演，感情也特別融洽，還會互相替對方慶生。今年他們宣布從Amuse事務所退出，兩人獨立出來開設新的公司，於2021年4月1日設立「株式会社Co-LaVo」，期待這對好搭檔今後有更好的發展。

3.把工作當成一種玩樂

神木隆之介有著活潑開朗的性格，總是充滿元氣，而且喜歡逗別人笑，是人見人愛的大男孩。雖然是演藝圈的資深藝人，身上卻保有純真無瑕的赤子之心，不僅如此，他一直很謙虛有禮貌，需要鞠躬致謝的時候，彎腰都會呈現九十度，有時候還因為彎太低，甚至直接消失在螢幕上，實在太可愛了！

小時候他會把拍戲當成玩樂，長大之後也養成這樣的心情來面對工作，所以非常樂在其中，享受每一個過程。即使要一大早起床，神木隆之介來到片場也是興致高昂，熱情地跟大家攀談，尤其共演者有喜歡的人，特別是佐藤健的話，他就會特別激動。

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神木隆之介放假喜歡打電動，就算忙於拍戲，一天也會花三個小時打電動，這點讓他很自豪。偶爾也會出去買東西，或者一個人去唱卡拉OK，最長唱過五小時，只為了要專心練歌。除此之外，神木隆之介還有許多興趣，例如喜歡聽日常生活的「聲音」，像是敲打鍵盤的聲音、翻書的聲音、電車行駛的聲音等等。繪畫和攝影是他的強項，也喜歡收藏筆記本，用心去體會紙的質感。

4.演出新劇《喜劇開場》

今年滿28歲的神木隆之介，提到自己在心境上的轉變：「現在慢慢開始有了要認真工作的感覺，以前都覺得是在玩，覺得拍片現場太有趣了！因為我從小就很喜歡跟大人聊天，片場有很多願意聽我說話的大人，每次都覺得好開心，在一種很享受的過程中就完成拍攝。直到25歲之後，每當一天的工作結束，我終於有疲憊感，覺得自己很努力了，已經到達極限之類的。」

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2021年春季檔，神木隆之介在《喜劇開場》飾演三人搞笑團體的其中一員，為了劇中角色特地去染一頭金髮。神木隆之介說：「第一次染金髮真的很緊張，會擔心自己不適合。染完之後完全不敢看，照鏡子的時候都不認識自己了！」

相信觀眾對於神木隆之介這次的新造型，都感到很新鮮，金色頭髮跟他的白皙皮膚很相襯。《喜劇開場》不僅可以看到神木隆之介精湛的演技，以及各種美麗的女裝扮相，他與同代演員們所擦出的火花也很強烈，有首次合作的菅田將暉，以及從兄妹、姊弟演到情侶的有村架純，這絕對是一部值得大家細細品味的傑作。

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