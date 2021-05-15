撰文： 豆Jen 最後更新日期： 2021-05-15 07:00

通常動畫和卡通的配音工作都會由專業的「聲優」，即是配音員負責擔任聲演，不過有時候製作團隊也會邀請經常出現在電視熒幕中的人氣演員為角色配音，例如吉卜力工作室《哈爾移動城堡》的「哈爾」就是由男神木村拓哉聲演，「國民女友」新垣結衣是《Keroro軍曹》其中一位「K隆星人」的配音員，還有長澤正美、上戶彩等人也曾經為大家熟悉的角色配音，你能猜到嗎？

你在動畫中聽到的聲音其實不一定是「聲優」，有可能是出自日劇常見的男女神！《Opener 開罐》為大家數12位曾為經典人氣動畫電影配音的演員，大家又知不知道結衣bb其實曾經幫《Keroro軍曹》其中一個角色配音？

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同場加映：據聞娛樂圈是個無敵大染缸，不少藝人都有吸煙喝酒的習慣，雖然並不是什麼大事，但始終會讓觀眾對他們的印象變差。日本有不少女星以清純健康的形象示人，但其實很多女神是私底下是「老煙槍」，包括松隆子、蒼井優、長澤正美等人都曾被日媒爆料煙不離手，更被偷拍到「吞雲吐霧」的吸煙照，令人大跌眼鏡！

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同場加映：日媽因一通電話被恐怖洗腦 瘋狂賣淫、拋棄年幼兒女更被騙一億円

早前日本發生恐怖虐兒案，一位39歲媽媽被新認識的朋友「洗腦」，誤以為丈夫出軌偷歡，於是提出離婚並聽取這位朋友的無理建議，嚴格控制5歲兒子的飲食以便獲取撫養權，最後男童10天沒有進食被活活餓死。事件轟動全日本，但其實透過「洗腦」控制人心、甚至入侵他人生活騙取錢財的案例非常多，曾有位缺乏關愛的單親媽媽因為打了一通電話，結果不知不覺被對方操控，最後棄養了一對可愛的兒女，淪落到每晚賣淫還錢的淒慘下場......

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