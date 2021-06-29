撰文： 芝芝妹妹 最後更新日期： 2021-06-29 18:20

一句「屯馬開通真的很興奮」近日在各大社交網站洗版式出現，受訪的羅先生隨即成為網絡紅人，亦有網民配上《綠袖子Greensleeves》原曲作背景音樂，二創洗腦版神曲。其實不只「屯馬開通真的很興奮」，以下幾組土炮歌手，憑膠歌一曲成名，大家又記得他們嗎？

「屯馬開通真的很興奮」這一句成昨天網上熱話。（YouTube）

【1. 《屯馬開通》 - 羅先生】

在鏡頭前以《綠袖子》一曲改頭句歌詞「屯馬～開通～真的很～興奮」的羅先生，隨即成為網絡紅人。不只有網民製作一句狂Loop「屯馬開通真的很興奮」的1小時版本，亦有網民為其製作IG Filter。受訪的羅先生隨即被網民起底，原來有開設個人YouTube Channel，頻道以「羅哲琛」命名，有897個訂閱。曾玩網上「大富翁」，更研究氣象，不少網民也大讚他多才多藝。

Side angle side ~ Side side side ~ 據聞這首有關「全等三角形」驗證方法的數學洗腦神曲. （YouTube）

【2. 《Side-Angle-Side》 - 3人男子組合 RHS 】

Side angle side ~ Side side side ~ 據聞這首有關「全等三角形」驗證方法的數學洗腦神曲，曾救無數DSE學子出苦海。幾個簡單的音調，讓難記的數學理論異常洗腦。主唱的3位循道中學男生原來有個組合名叫做 RHS！其實短片本來在只Po在學校的Secret Page上，但隨神曲廣泛留傳，影片獲近萬網民轉載分享，三位同學仔憑一曲成名。

👇👇👇按圖看5組土炮歌手憑膠歌一曲成名👇👇👇

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