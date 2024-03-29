廣東話俚語千奇百怪，「食屎食着豆」、「屙尿都隔渣」、「飽死荷蘭豆」你又知道是甚麼嗎？有網民好奇發文「有乜廣東話俚語係好少聽得到?」引來大量留言分享愈來愈少聽的廣東話。



廣東話是香港人的母語，不過係咪一定識晒？有些廣東話已經愈來愈少人用，抵死得來又啜核，網民「鬆糕貓」在連登發文，指「食過夜粥」已經好少聽到，被其他網民負評，指現在仍有大把人用，同時亦引來大量留言，分享真正快要失傳的廣東話俚語。

廣東話俚語千奇百怪，「食屎食着豆」、「屙尿都隔渣」、「飽死荷蘭豆」你又知道是甚麼嗎？

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小巴落車你會點叫？有連登網民開PO「一人一個小巴落車站名奇怪叫法」，引來大量網民留言，前面有落、轉彎有落已經是家常便飯，原來有不少人都會用舊地名叫落車，甚至將樹當成標誌物，搞笑得來又貼地。

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你有甚麼強逼症習慣？有連登網民發文「有冇人有啲好奇怪嘅強迫症」，指自己食兩餸飯時，最害怕一樣餸會掂到另一樣餸，更表示最害怕飲茶，長輩出於好意不斷夾點心，「我個碗就同時有晒啲鳳爪汁腸粉豉油牛肉球喼汁，互相污染每一樣嘢」不足一日已有過千正評，及600個留言，這17個香港人才有的強逼症，你中了幾多個？

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