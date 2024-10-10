【職場欺凌／職場生存之道／職場文化】 職場最怕被老闆炒？非也，職場最怕的，是老闆逼你自己辭職，連賠一個月代通知金都慳返！早前有網上熱話「老闆想讓你離職會有哪些暗示」，有網民就分享，如果「腦細」無端端幫你做職涯規劃、公司內部轉職等等，總之突然關心你，就是逼你辭職的先兆？！



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被炒，不算最可怕。最可怕的是老細想逼你走，但又不想解僱你賠一個月代通知金，只好出盡辦法逼你走。早前網上熱話「老闆想讓你離職會有哪些暗示」，有網民指老闆突然關心你、HR無端端找你單對單談心，原來都是想逼你走的先兆？！不想被壓逼卻懵然不知？即看以下N種暗示，看看老闆最近與你的對話，是否有言外之意。

👇👇👇按圖看老闆想逼你辭職的N種暗示👇👇👇

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👇👇👇老闆想你辭職的9種暗示👇👇👇

1. 乜嘢都鬫

直接打擊你的辦事能力，打擊你自信，乜嘢都開，令你覺得自己做甚麼事都做不好，一事無成。

2. 將你煲緣化

任何重大決策、大Project都不讓你做，只差遣你做些簡單的跑腿，或其他没有意義的事，如打印，整理多年無關痛痒的文件。

3. 無端端幫你做職涯規劃

打工仔最怕老闆突然的關心，以「談心式為你好的」反覆暗示你不適合這份工作，你未來不會有甚麽成就，「擔心」適應不了這個行業，懶好心的希望你能找到適合自己的工作。

4 減你人工

編造一個「莫須有」的理由，減你的基本人工。這也是老闆最常用的招數，基本上人工少了，你不願意或不高興就會主動辭職。

5 公司內部轉職

明明見你做得好地地，卻突然把你調到你不擅長的崗位，不断施加壓力讓你產生想要逃離的想法，這其實是暗示你離職的手段。

6. 無故讓你加班

加班都不付加班費，星期六日本應休息的日子，老闆都會以無謂的理由要求你上班，或 在周末為你安排工作。這一步是服從性測試，照做是正常，不照做就有借口炒你。

7. 讓周圍同事孤立你

如果當你被老闆討厭，想逼你辭職的時候，不論平時關系係多好的同事都會疏遠你，除了正常的工作溝通外，沒有一句閑聊的話。到時候會以你和同事不和，或有嚴重工作失誤為由勸退你。

8 HR 突然和你談心

HR 會與你單對單談心，先假裝關心你最近工作為什麼不在狀態之類，最後肯定會補一句「雖然你很出色，但與公司的企業文化不符」，並希望你主動離職，又表示其實也可以給你賠償，「但只有辭退書沒有離職證明，對你以後求職十分不利」，威脅你要你服軟。

9 逼你加入惡性競爭

通常會空降一位老闆同樣看不慣的同事和你競爭，又設下淘汰機制，讓你們二人在這種高壓的工作環境中，失去在職場的舒適感，從而逼使你們辭職。

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