撰文： 奶茶妹 最後更新日期： 2021-06-29 18:59

鍾培生及林作大戰詳情公布，門票最貴索價28,800元，網民紛紛湧入鍾培生facebook鬧爆飛貴，又指對戰商業味濃，似是鍾培生、林作二人聯手搵錢。鍾培生對此在facebook留言下回覆網民，《開罐》更得到鍾培生獨家回應。

拳賽名為《培生擂台：無敵杯We Are Champs》將於2021年9月29日（星期六）晚，在九龍灣國際展貿中心StarHall舉行，門票將於7月12日發售，價格票價分為一般觀眾：$1280、$2580；VIP $4800、$6200，以及VVIP $12800至$28800。同場更有大J大戰Boyz Steven（張致恆）。

《培生擂台：無敵杯We Are Champs》將於9月29日，在九展StarHall舉行。

除了票價昂貴，網民亦質疑大J為什麼不屑跟鍾培生拍片，又要參加拳賽？大J亦特意開直播回應網民的問題。

大J特意開直播回應網民的問題。

另外，對於網民批評票價昂貴，甚至是林鍾二人聯手炒作，更坦言「而家你同林作好似越嚟越friend，亦冇咗之前嘅火藥味，反而增添非常大嘅商業味。」鍾培生亦有寸爆回應。

網民批評票價昂貴，鍾培生有寸爆回應。

👇👇👇按圖看大J及鍾培生寸爆回應👇👇👇

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同場加映：鍾培生專訪｜親自回應連登仔挑機 一條問題令他瞬間變臉爆粗

跟林作的一場大戰，令鍾培生惹火事跡又添一筆，連登再次充斥相關的討論，加上知道鍾培生會用真名上連登，一向毒舌的網民又怎會放過大好機會，紛紛開PO留言挑機。《開罐 Opener》挑選了連登仔10個愛情難題，以及10個尖銳抵死的留言，請鍾培生即場回應，他大笑表示：最鍾意玩連登仔。不過卻因一條問題而爆粗...

👇👇👇按圖看鍾培生大戰連登仔👇👇👇

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同場加映：鍾培生專訪｜21句愛情寸嘴金句 我渣男？你有得揀你仲渣過我啦！

鍾培生家世顯赫，非同凡響的背景，讓大家好奇起他的感情生活，對於「富豪是如何追女仔的？」產生很多幻想。不過，他直言自己不靠物質追女仔，寸嘴得來又好似有點霸氣。《開罐 Opener》專訪鍾培生，大談溝女經期間金句百出：你有得揀，你仲渣男過我啦！

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