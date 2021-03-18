撰文： 羅偉文 馮嘉曦 最後更新日期： 2021-03-18 07:00

鍾培生與林作拳賽鬧得沸沸揚揚，他在擂台上看似好勇鬥狠，在情場反而謹慎得多，追女仔每一步都計到盡，自認「好乞人憎」。《開罐 Opener》專訪鍾培生，大談溝女經期間金句百出：你有得揀，你仲渣男過我啦！

鍾培生家世顯赫，非同凡響的背景，讓大家好奇起他的感情生活，對於「富豪是如何追女仔的？」產生很多幻想。不過，他直言自己不靠物質追女仔。「我睇得上嗰啲，一定大把人爭住送袋畀佢」這21句金句，寸嘴得來又好似有點霸氣，大家點睇？

《開罐 Opener》專訪鍾培生，大談溝女經期間金句百出：你有得揀，你仲渣男過我啦！

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同場加映：鍾培生專訪｜親自回應連登仔挑機 一條問題令他瞬間變臉爆粗

跟林作的一場大戰，令鍾培生惹火事跡又添一筆，連登再次充斥相關的討論，加上知道鍾培生會用真名上連登，一向毒舌的網民又怎會放過大好機會，紛紛開PO留言挑機。《開罐 Opener》挑選了連登仔10個愛情難題，以及10個尖銳抵死的留言，請鍾培生即場回應，他大笑表示：最鍾意玩連登仔。不過卻因一條問題而爆粗...

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同場加映：鍾培生專訪｜拍拖計數計到盡 自認奄尖乞人憎︰溝女要講CP值

鍾培生與林作的拳賽近日鬧得沸沸揚揚，擂台上看似好勇鬥狠，他在情場上反而謹慎得多，追女仔每一步都計到盡，自認「好乞人憎」。非同凡響的背景，讓大家好奇起他的感情生活，對於「富豪是如何追女仔的？」產生很多幻想。不過，他直言自己不靠物質追女仔。「我睇得上嗰啲，一定大把人爭住送袋畀佢」

鍾培生：「我睇得上嗰啲，一定大把人爭住送袋畀佢」。

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