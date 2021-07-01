撰文： 芝芝妹妹 最後更新日期： 2021-07-01 06:22

24歲的小日向優香（小日向ゆか）因撞樣有村架純，而廣為人知。今年5月更成為網絡雜誌《Raygirl》的模特兒，憑著甜美的笑容征服 Twitter 54萬粉絲。日前為《週刊playboy》、《FRIDAY》等雜誌拍內頁性感寫真，讓她知名度大漲，一出道就成為寫真業界矚目的超強新人，但原來她追夢背後的經歷卻相當辛酸。

24歲的小日向優香因撞樣有村架純，而廣為人知。大家能分到誰才是真正的有村架純嗎？（網上圖片）

1997年生的小日向優香（小日向ゆか）因撞樣有村架純，於今年年初獲邀上綜藝節目被主持介紹「有村架純のそっくりさん」（似足有村架純的人）而聲名大噪。不過在她還未上節目之前，其實她Twitter已有4萬名Followers，是小有名氣的網紅。

（網上圖片）

小日向優香今年4月隨即進軍寫真界，除了豐滿的身段外，她酷似有村架純的甜美笑容，讓她一出道就成為寫真業界矚目的超強新人，更有雜誌封她為「最強水著天使」。一出道就獲得超亮眼佳績，但其實她成功的背後，卻有一段辛酸的經歷。

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