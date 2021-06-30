撰文： 豆Jen 最後更新日期： 2021-06-30 15:57

日本AV女優三上悠亞踏入出道6週年，最近她除了拍成人影片外，還「踩過界」做YouTuber，社交媒體的粉絲總人數超過600萬，更乘勢創立女性時裝品牌「miiyour’s」搵真銀！早前，她亮相日本深夜電視節目做嘉賓，主持人拿出6年前剛出道時的訪問片段做對比，當年還是一副青澀樣的偶像已經變成性感人氣AV界一姐。她還自爆女優生涯的趣事與秘聞，包括70部作品中唯一令她NG的男優、AV女優片酬等，聽得男主持們津津樂道！

今年6月踏入出道6週年的人氣AV女優三上悠亞，最近出席日本深夜電視節目《じっくり聞いタロウ》做嘉賓，分享AV生涯的趣事與秘聞。其實她剛出道的時候就已經上過這個節目，當時她從SKE48的鬼頭桃菜轉型兼改名變AV女優三上悠亞，節目翻出舊時的片段做對比，雖然樣子變化不算很大，但仍能看出當年比現在青澀許多。

三上悠亞出道至今出演作品超過70部，和男優做對手戲的經驗豐富，不過她在節目爆料指，原來曾經有某位男優在拍攝途中放屁，令她不得不停止拍攝，更留下嚴重陰影，超尷尬經歷讓人哭笑不得。除此之外，她還透露自己初出道時的片酬，天價數字讓主持人大吃一驚！

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同場加映：日女早稻田大學畢業竟做AV導演！直擊拍攝現場連做16小時人工超低



以日本AV界傳奇導演村西透為主角的人氣Netflix劇集《全裸監督》，第二季將會於本月24日正式上架，相信劇迷們都非常期待。說到色情影片行業，除了女優之外，印象中其他幕後工作人員都是以男性為主，但原來行內都有極少數的AV女導演！電視節目訪問一位在著名成人影片公司「SOD」擔任AV導演的25歲女生，雖然她還是剛入行的新人，但已拍攝過7－8部作品，而且還是早稻田大學畢業的學霸！到底為什麼這位女生願意拿著名牌大學的畢業證書投身色情行業？

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同場加映：信箱驚現10年前亡妻親筆信 女兒朗讀後單親鐵漢爸秒淚崩

一般家庭裏，媽媽通常跟孩子的關係比較好，而爸爸則是較有威嚴的存在。不過凡事也有例外，日本節目訪問到一對關係好得猶如密友的父女，細問之下發現原來女孩的媽媽早在8年前因患癌過身，單親爸爸需要肩負起妻子的責任，獨力養育孩子。最神奇的是，早前郵局突然寄來了一封來自亡妻10年前寫的親筆信，女兒在鏡頭面前讀出媽媽在患病期間寫下的說話，本來表情冷淡的爸爸也忍不住流下後悔的淚水......

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