撰文： 豆Jen 最後更新日期： 2021-06-28 18:06

東京奧運會2020還有不足一個月便開幕，受新冠肺炎疫情影響下，更傳出不少負面新聞。最近，東京奧組委公開了頒獎儀式上的義工制服設計，誰知劣評如潮被網民一面倒嫌棄，將和風融入現代服飾的設計被形容為「居酒屋侍應」、「浴場掃地阿姐」，有人更認為設計與韓國傳統服飾相似度極高，引來部分人強烈反對，甚至發起行動要求奧組委重新設計服裝！

東京奧組委於6月5日發表頒獎儀式上義工穿著的制服，由新銳設計師山口壯大操刀，以「全新禮服」為概念，顛倒一直以來穿振袖和服頒獎的傳統，將西式休閒元素融入和式服裝當中。可惜這個設計顯然得不到日本民眾的歡心，過於簡單的兩件套被批評像「居酒屋侍應、浴場職員」，完全不能突顯日本民族的特色，甚至有人質疑是抄襲了韓服。反對的呼聲越來越激烈，近幾日甚至有民間團體發起Twitter示威，利用「#オリンピック衣装に変更を求めます（要求變更奧運會制服）」表達不滿。

其實東奧的服裝已經不是第一次「炒車」，早於2015年公布第一代奧運會觀光義工的制服時，便因為「衣服醜得令人不想做義工」而被迫更換設計。日本作為設計大國，會發生如此事件實在令人大跌眼鏡，《開罐Opener》帶大家看看今屆奧運會4套東京奧運義工制服的最後設計和背後發生的小風波！

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同場加映：羽壇女神潮田玲子爆傳媒性騷擾式偷拍 鏡頭對準胸臀、影跌Bra帶



去年夏天，日本有女選手投訴在比賽過程中被媒體拍下「以性騷擾為目的」的照片，多數對焦在胸部、下半身等私密位置，並配上低級惡劣的文字上傳到社交媒體。同類型事件不斷發生，亦有更多被害女運動員站出來發聲。曾出戰2008年及2012年奧運的前日本羽毛球選手，有「羽壇女神」之稱的潮田玲子，最近接受日媒訪問，分享現役時期被雜誌「性騷擾式偷拍」的被害經過，憤怒直指是「抹不走的傷」、「到現在也不敢讓兒子和丈夫看到」。

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同場加映：信箱驚現10年前亡妻親筆信 女兒朗讀後單親鐵漢爸秒淚崩

一般家庭裏，媽媽通常跟孩子的關係比較好，而爸爸則是較有威嚴的存在。不過凡事也有例外，日本節目訪問到一對關係好得猶如密友的父女，細問之下發現原來女孩的媽媽早在8年前因患癌過身，單親爸爸需要肩負起妻子的責任，獨力養育孩子。最神奇的是，早前郵局突然寄來了一封來自亡妻10年前寫的親筆信，女兒在鏡頭面前讀出媽媽在患病期間寫下的說話，本來表情冷淡的爸爸也忍不住流下後悔的淚水......

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