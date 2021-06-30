撰文： 沉默是柑 最後更新日期： 2021-06-30 18:04

2021年不知不覺已過去一半，來到6月，日本媒體《Oricon NEWS》公布了「2021上半年爆紅女星排名」。早前紅透日本的田中美奈實仍在榜上，可見她的熱度並未減退，不過令人意外的是榜首的女星，出道20年才走紅。

《Oricon NEWS》以問卷調查的方式訪問了10多歲至50多歲的網民，請選出「2021上半年爆紅女星排名」。上榜的大多是90後或00後的年輕演員，至於一早已經走紅的濱邊美波、今田美櫻則不上榜。不過令人意外地，排在榜首的是已經出道20年的資深女星，在今年突然走紅，到底為甚麼呢？

【10】高橋光，2001年出生的新生代演員，得到全日本國民美少女大賽冠軍而入行。

【10】高橋光現時是個模特兒、演員。

【10】近期她主演的日劇《春的詛咒》評價正面。（劇照）

排在第10位的是00後模特兒兼演員高橋光，她在2014年參加全日本國民美少女大賽並得到冠軍而入行。她並不只有可愛外表，演技亦受到認可，尤其是最近主演的《春的詛咒》，故事講述女主角在最愛的妹妹死後，愛上妹妹的未婚夫，發展一段禁斷的關係。網民都期待她日後有更多發展。

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如場加映︰日本「格鬥妖精」激似林志玲內地爆紅 曾與明日花綺羅戲中激戰

不老女神林志玲一向給人感覺溫柔又有氣質，你能想像她如果化身格鬥高手是怎樣嗎？近日有一位日本格鬥高手，人稱「摔角界林志玲」的赤井沙希在微博走紅，她不但擁有與林志玲激似的美貌和氣質，格鬥實力更是超群。

近日赤井沙希在微博突然走紅，事緣是有微博紅人上載了她比賽時的照片。沙希原本是一位模特兒及演員，她的父親是著名的演員及拳擊手赤井英和。雖然父母從小就已經分開，但沙希畢竟流著格鬥家的血，在成長過程仍然對格鬥充滿興趣，在2013年正式由模特兒界轉戰格鬥界，之後取得加入日本摔角聯盟 DDT並取得職業摔角大賽冠軍 。

因為美貌，所以她在日本有「格鬥妖精」之稱。台灣的網民更因為她的外貌酷似林志玲，所以封她為「摔角界林志玲」。除了美貌與實力，原來她更曾與AV天后明日花綺羅合作拍過電影，兩人在戲中有激烈動作戲份，難怪網民形容這是一場美女加武打的「視覺盛宴」。

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同場加映︰日本病態男跟蹤綁架女神、更要脅自殺 告白33次終極一招奪美人歸

愛情從來就是一件難以解釋的事。日本有一對奇葩夫婦，丈夫年輕時對妻子一見鍾情，之後用盡各種方法追求她，包括跟蹤、埋伏、要脅自殺等。這些在其他人眼中看來是很變態的事，妻子當時亦是很難接受，但現在兩人已結婚50週年，日前在日本電視節目《家、ついて行ってイイですか？》分享戀愛經過 ，究竟當中的過程到底是怎樣呢？

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