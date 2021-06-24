撰文： 沉默是柑 最後更新日期： 2021-06-24 16:55

延期一年的東京奧運將會在今年7月23日正式開幕，供運動員住宿的選手村亦已經落成，並已開放內部環境讓傳媒參觀。如早前的設計圖一樣，選手村內有21棟宿舍，供1.8萬名運動員及教練居住，另外還有不少設施。

選手村內有21棟宿舍，供1.8萬名運動員及教練居住。（FNN NEWS）

選手村座落在東京市內的晴海區，面向著有名的彩虹大橋，將會在7月13日正式啟用。21棟宿舍每棟樓高14至18層，共有3800戶，每間房可讓1至8人居住。村內還有各種方便運動員生活的設施。東京奧運組織委員會（奧組委）主席橋本聖子在致詞時說道︰「這是我認為最棒的選手村」。

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同場加映︰日男網吧持刀脅持女店員困密室 僵持32小時警方聽一句話破門而入

日本網吧Cafe可能不少香港人去旅行都體驗過。日本近日有一名中年男子，便在網吧Cafe持刀脅持女店員，將自己和人質困在網吧Cafe的狹小房間內，與警方僵持超過32小時，最終憑一句話戲劇性被捕。據傳媒報導，犯人的犯案動機竟然與3年前的另一宗案件有關。

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同場加映︰《大逃殺》4K修復版上映 日本10套必睇生存遊戲電影 哪套最恐怖

日本經典恐怖電影《大逃殺》將於7月1日在香港上映4k修復版，影迷可到戲院重溫經典。《大逃殺》可說是日本最早期的生存遊戲類的電影，之後也有不少類近作品應運而生。《開罐Opener》為大家精選10套同類電影，有燒腦、科幻、獵奇等不同題材，粉絲可以逐一重溫。

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