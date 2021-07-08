撰文： 沉默是柑 最後更新日期： 2021-07-08 07:00

近日超經典日劇續集《龍櫻2》播出大結局，小池徹平、新垣結衣等在第一季演出的演員，原班人馬客串令觀眾超驚喜。網上於是掀起一道熱潮，對比演員們在16年前，第一季播出時作為新人的樣子。除了《龍櫻》的演員以外，大家又有沒有看這以下這些演員出道時和現在的樣子變化呢？

（《龍櫻2》劇照）

《龍櫻》在16年前，即是2005年播出。（《龍櫻》劇照）

《龍櫻》在16年前播出，講述一位暴走教師去到一間高中，幫助問題學生們考上日本第一大學東京大學的故事。劇中很多學生演員當年還是出道不久的新人，包括新垣結衣、山下智久、小池徹平等，現在已是超人氣紅星。包括在劇中的演員，《開罐Opener》為大家集合了12個陪伴90後成長的日劇男神女神出道照對比，你認得出他們嗎？

【1】小池徹平出道時。

【1】2021年的小池徹平。

第一位是小池徹平，他在15歲時出道，當時他還只是高中一年級生，已經長得十分英氣有型。自我介紹寫道︰「目標是成為像木村拓哉那樣可以音樂、戲劇、綜藝等，多方面都同時發展的明星。」出道不過兩、三年，他就參演了《龍櫻》，飾演緒方英喜一角。直到現在，他10多年以來樣子都沒有變化，與初出道時的高中生模樣還是一樣，像凍齡不會老似的。

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同場加映︰日本2021上半年爆紅女星排行榜 冠軍出道廿年先紅、濱邊美波冇份

2021年不知不覺已過去一半，來到6月，日本媒體《Oricon NEWS》公布了「2021上半年爆紅女星排名」。早前紅透日本的田中美奈實仍在榜上，可見她的熱度並未減退，不過令人意外的是榜首的女星，出道20年才走紅。

《Oricon NEWS》以問卷調查的方式訪問了10多歲至50多歲的網民，請選出「2021上半年爆紅女星排名」。上榜的大多是90後或00後的年輕演員，至於一早已經走紅的濱邊美波、今田美櫻則不上榜。不過令人意外地，排在榜首的是已經出道20年的資深女星，在今年突然走紅，到底為甚麼呢？

【10】高橋光，2001年出生的新生代演員，得到全日本國民美少女大賽冠軍而入行。

排在第10位的是00後模特兒兼演員高橋光，她在2014年參加全日本國民美少女大賽並得到冠軍而入行。她並不只有可愛外表，演技亦受到認可，尤其是最近主演的《春的詛咒》，故事講述女主角在最愛的妹妹死後，愛上妹妹的未婚夫，發展一段禁斷的關係。網民都期待她日後有更多發展。

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同場加映︰日本病態男跟蹤綁架女神、更要脅自殺 告白33次終極一招奪美人歸

愛情從來就是一件難以解釋的事。日本有一對奇葩夫婦，丈夫年輕時對妻子一見鍾情，之後用盡各種方法追求她，包括跟蹤、埋伏、要脅自殺等。這些在其他人眼中看來是很變態的事，妻子當時亦是很難接受，但現在兩人已結婚50週年，日前在日本電視節目《家、ついて行ってイイですか？》分享戀愛經過 ，究竟當中的過程到底是怎樣呢？

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