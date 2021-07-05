撰文： 沉默是柑 最後更新日期： 2021-07-05 07:00

性愛人偶沒有靈魂，不少人購買是為了解決性慾。不過日本有個66歲男人視性愛人偶為自己的靈魂伴侶，不僅一起外出吃飯、洗澡、睡覺，獻盡「大叔的愛」，更將人偶的地位放得比自己家人更重要，到底為甚麼呢？

（網上圖片）

男子名叫中島千滋，是日本有名的性愛人偶愛好者，曾接受不少外國媒體的訪問。他的家大約有5至6個人偶，每個有不同「身份」，有的是女朋友、有的是寫真模特兒等，他全都會細心照料。中島會幫每個人偶改名，帶她們出街吃飯、一起洗澡、一起睡覺、當然亦會與「她」發生「性行為」。

但令人意想不到的是，中島其實已經結婚，更有兩名兒女，不過一家人卻因為一個原因常常分開住。所以中島因為寂寞而購入了第一個性愛人偶，從此他像開啟了新大門一樣，對人偶的迷戀有增無減，甚至現時更開了一家專賣性愛人偶的店。而他的妻兒其實都知道他有這麼特殊的興趣，妻子還表示理解丈夫和這些「第三者」的關係。

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同場加映︰日本「格鬥妖精」激似林志玲內地爆紅 曾與明日花綺羅戲中激戰

不老女神林志玲一向給人感覺溫柔又有氣質，你能想像她如果化身格鬥高手是怎樣嗎？近日有一位日本格鬥高手，人稱「摔角界林志玲」的赤井沙希在微博走紅，她不但擁有與林志玲激似的美貌和氣質，格鬥實力更是超群。

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同場加映︰日本病態男跟蹤綁架女神、更要脅自殺 告白33次終極一招奪美人歸

愛情從來就是一件難以解釋的事。日本有一對奇葩夫婦，丈夫年輕時對妻子一見鍾情，之後用盡各種方法追求她，包括跟蹤、埋伏、要脅自殺等。這些在其他人眼中看來是很變態的事，妻子當時亦是很難接受，但現在兩人已結婚50週年，日前在日本電視節目《家、ついて行ってイイですか？》分享戀愛經過 ，究竟當中的過程到底是怎樣呢？

日本節目《家、ついて行ってイイですか？》會隨機跟拍願意接受訪問的人回家，發掘他們的故事。最近節目訪問了一位叫田中正信的伯伯，發現他除了十分喜歡 DIY家具、裝飾，更發現家中不少物件上都有心形圖案。家中更有不少角落設有扶手，原來太太早前跌倒，所以要好好保護她！

仔細訪問下，發現田中伯伯對妻子的愛從50年前就已經很強烈，他更曾用過很多極端方法追求妻子，包括在調查她的上課時間並在課室門外等她、在常出沒的地方埋伏她等。在整段大學期間，田中一共對妻子表白了32次，全部都被狠狠拒絕。直到大學畢業典禮當天，田中做了一件事，並進行第33次表白，妻子就終於答應了。

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