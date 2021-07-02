撰文： 齋啡妹妹 最後更新日期： 2021-07-02 15:27

快閃優惠平台On The List近日推出背囊品牌hellolulu開倉活動，全場半價起，更設多買多平優惠！另外DOUGHNUT亦於官網推出指定款式減價，折扣高達4折。兩大品牌各式背囊、單肩包、斜孭袋及多用途收納袋等低至$88發售！

兩大品牌多款背囊減價發售！（On The List／DOUGHNUT）

hellolulu｜On The List開倉優惠

On The List一般會提供網店和門市兩個購買途徑，不過是次hellolulu只限網上選購。另外網站只接受會員購買，登記費用全免，下單前記得先登記。網店購物滿$500或以上免運費或收取$40運費（3kg或以下）。而根據過往經驗，網店中的熱門款式很快就會售完，因此看中心頭好就不要猶豫！

雖然hellolulu不時於官網舉行減價，亦會有較多新款式，不過記者為大家格過價，發現今次開倉確實比官網減價再便宜一點！以輕便斜孭袋Jem Travel Utility Bag為例，在官網減價優惠中售價$287、於On The List中則減至$203；相機袋Norris在官網減價優惠中售價$372、於On The List則減至$263，相差頗大！而且今次亦設多買多平，買2件額外9折、3件額外85折、5件額外8折，變相折扣最高達43折！

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DOUGHNUT｜多款功能性背囊6折

DOUGHNUT於官網亦有推出優惠，除了有「Pre-Summer」優惠，購買2件或以上正價商品可獲8折優惠外，亦有不少減價款式選擇，折扣最高達4折，當中包括較少女的馬卡龍色款式、亦有軍事風、容量較大的選擇，減價後大多只需要$200多便能入手。運費方面，訂單滿$800可免運費，否則需支付運費$30（每公斤）。

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※ 價錢資料只供參考，一切價錢及條款以官網為準

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同場加映：消費券4大支付平台優惠懶人包

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同場加映：Edan浮誇表情超爆笑！6大零偶包瞬間

ViuTV改編劇《大叔的愛》香港版開播，觀眾討論不絕，除了對超有反差萌飾演大叔KK的黃德斌讚不絕口外，飾演阿田的MIRROR成員呂爵安（Edan）一樣獲得觀眾喜愛，認為他在劇中的表情相當豐富多變，更難得是貴為偶像的他能如此放下偶像包袱！



其實Edan拋開偶包並非新鮮事，他出道以來不論於團體活動、個人社交平台、綜藝節目還是廣告都盡露自己拋開一切的形象，為大家帶來不少歡樂！



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