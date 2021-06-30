撰文： 齋啡妹妹 最後更新日期： 2021-06-30 18:51

ViuTV改編劇《大叔的愛》香港版開播，觀眾討論不絕，除了對超有反差萌飾演大叔KK的黃德斌讚不絕口外，飾演阿田的MIRROR成員呂爵安（Edan）一樣獲得觀眾喜愛，認為他在劇中的表情相當豐富多變，更難得是貴為偶像的他能如此放下偶像包袱！ 其實Edan拋開偶包並非新鮮事，他出道以來不論於團體活動、個人社交平台、綜藝節目還是廣告都盡露自己拋開一切的形象，為大家帶來不少歡樂！

29日(星期二)播出的浴室親吻戲，大家有看到大叫嗎？（ViuTV截圖）

《大叔的愛》繼第一集有KK向阿田送花表白的經典戲面後，今集再有另一經典場面——浴室吻戲，其中Anson Lo飾演的阿牧一句表白：「我知你鍾意大波（巨乳），但我都有大支嘢（巨根），你會唔會想試下？」，嚇得阿田花容失色，而Edan的表情當然亦是看點之一！綜觀全集，完全不缺Edan的誇張表情，跟上日劇本身的喜劇設定！

👇👇👇點圖重溫《大叔的愛》第二集的Edan表情包👇👇👇

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雖然《大叔的愛》暫時只播出兩集，但以大眾反應來說，此劇已足以成為Edan的代表作、及拋棄偶包的經典瞬間。各式驚訝、驚喜、崩潰、冧樣以至招牌反白眼都相當浮誇爆笑，以為Edan拍劇先咁放？那你太天真了……👇👇👇點圖睇Edan拋棄偶像包袱的經典瞬間！👇👇👇

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同場加映：17個明星姓名諧音食字 一理通百理明緫一理通馬國明

「經一事」下一句，你究竟會先想起「長一智」還是「蔡一智」？「玉樹臨風」還是「玉樹林峰」？用明星藝人名字玩食字，雖然無聊，卻也令人會心微笑，忍不住讚嘆創作人的創意。以下17個明星名的諧音食字字句，你又聽過多少句？

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同場加映：黃德斌HeHe演出獲激讚 5大原因搶盡風頭！

由MIRROR成員Edan（呂爵安）、Anson Lo（盧瀚霆）及黃德斌主演的ViuTV日本改編劇《大叔的愛》香港版日終於播出，作為香港首套開宗明義的BL劇，一播出已引起不少網民熱議！



兩大主角Edan和Anson Lo當然獲得鏡粉們力撐，但出演大叔角色KK（翟國強）的黃德斌亦毫不輸蝕，大量網民於討論區大讚對他的表演相當有驚喜！更有自稱是路人粉的網民表示會為了他繼續追看下去！究竟黃德斌於劇中有何魅力足以吸引各大粉絲？《開罐 Opener》綜合各方網民意見，為大家一一拆解！

👇👇👇點圖齊來感受黃德斌的魅力！👇👇👇

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點擊睇全文：大叔的愛｜黃德斌HeHe演出獲激讚 5大原因搶盡Edan/Anson Lo風頭