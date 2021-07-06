撰文： 李梓媛 最後更新日期： 2021-07-06 13:04

減肥是女生的終生事業。很多人誤以為減肥就一定不能吃得飽飽，但其實只要食材選得對，減肥也可以吃美味又飽肚的東西。早前，韓國節目《身體的對話》介紹了一種網路非常流行的「ABC汁」，節目成員洪信愛親身實試3周後，腰圍竟然減了11cm！

ABC汁減肥法

所謂的ABC汁，即是「Apple（蘋果）＋Beet（紅菜頭）＋Carrot（紅蘿蔔）」攪拌而成的果汁。不少荷里活明星，例如Angelina Jolie，都曾經靠這種果汁減肥。近年來，這種果汁更由荷里活紅到韓國，不少網民都表示飲了之後真的有明顯減磅。

ABC汁／《身體的對話》截圖

韓國節目實測成果超驚人

韓國節目《身體的對話》的成員洪信愛（譯音）親身嘗試了這種減肥法。她在3周期間，將ABC汁代替早餐，其餘的生活和飲食習慣都沒有作出改變的情況下，腰圍減了11cm，而內臟脂肪面積亦減了4cm²。洪信愛原本是一名廚師，平時每周會慢跑2-3次，另外每天亦會從地上跑樓梯到11樓的家。此外，節目組亦找了另一名20代的素人作測試，效果比洪信愛更驚人！

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ABC汁的原理及造法

營養師解釋，蘋果中含有一種名為「pectin」（果膠）的成分，可以減慢消化的速度，阻礙脂肪的吸收。另外，當果膠去到胃和腸的時候，亦可以將裡面的脂肪吸收及排出體外。而紅菜頭中含有「anthocyanin」（花青素），是對減肥很有幫助的成分。而紅蘿蔔中的胡蘿蔔素，亦可以有效阻礙脂肪細胞生長。

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