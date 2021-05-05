撰文： 李梓媛 最後更新日期： 2021-05-05 16:02

【減肥/瘦身/按摩/排毒/通淋巴/去水腫】簡單5分鐘的按摩就可以減肥？韓國一名女醫生早前登上節目《我是身體之神》，分享自己以「Y zone按摩法」就輕鬆由79kg減至49kg的神奇事蹟！除了減肥之外，這套按摩法亦有排毒、去水腫、改善淋巴腫脹等問題的效果。

一名女醫生在節目上親授自己減了30KG的減肥秘訣／《我是身體之神》截圖

毒素積聚之地

Y zone，即「鼠蹊部」，是連接大腿與盤骨、並以生殖器官為中心的部位。一般人變胖的話，通常最先長肉的位置，都是Y zone附近。因為它是廢物、脂肪排出的通路，所以亦特別容易積聚毒素。

Y zone／《我是身體之神》截圖

靠Y zone按摩法勁減30kg

韓國麻醉科醫生朴愛蘭（譯音），早前登上節目《我是身體之神》，介紹了自己從79kg減至49kg的秘訣———Y zone按摩法。

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朴醫生表示，每天早上起床後，只需大約5分鐘的時間，就能做到Y zone按摩法。

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