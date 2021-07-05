撰文： 沉默是柑 最後更新日期： 2021-07-05 16:00

「唔好激嬲方丈」，大家都知道惹怒方丈的後果非同小可。最近日本有一間寺廟，在一個月內5次被偷香油錢，寺廟方丈透過閉路電視錄像發現賊人。方丈慈悲為懷，故意留下書信，內裡還有少量現金，勸導賊人改過，但後來見到賊人做出一個動作，方丈終於憤而報警。

（JNN NEWS）

事情發生在日本茨城縣神栖市的長照寺。6月29日下午3時，寺廟的閉路電視拍到有個穿著藍色長褲的男子進入廟中，打開沒有上鎖的香油錢箱偷錢。至於為何錢箱沒有上鎖，方丈解釋之前是有鎖上的，但後來鎖壞了，就沒有再上鎖。

方丈。(JNN NEWS)

方丈原本並沒打算報警，更好心地留下一封信及少許現金，希望賊人渡過難關後會改過。然而當方丈見到對方在錢箱位置做了一個動作，便被激怒感到忍無可忍，最終還是選擇報警。

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