說到最近日本人氣最高的女星，永野芽郁絕對是新生代的代表之一，她那楚楚可憐、永遠帶著若有似無的淚光閃爍的眼神，讓人看了都想多憐愛她一點。童星出身的她對於許多日本觀眾來說應該都不算陌生，從小時候的可愛蛻變成氣質美少女，更被外界封為「小綾瀨遙」，前陣子還在節目上脫口而出自己的理想戀愛就是自己去載男友來一場「兜風約會」，理由竟然是因為怕等待的時候會不安，完全激起了網友們的保護慾啊～

文： Amber Chan, Maggie Chiang（GQ Taiwan）



童星演員出道，16 歲就當上電影女主角！

不過如果你也跟編輯我一樣是近幾年才關注到永野，應該想不到她其實是童星演員出身的吧！1999 年出生的她在 10 歲那年從科幻電影《復仇米麗之血戰》中出道，16 歲就當上電影女主角，同時也身兼模特兒身份。除了曾經在日本時裝雜誌《Nico☆Puchi》中擔任模特兒之外，也曾經在 2016~2019 年期間擔任過知名雜誌《Seventeen》的專屬模特兒，小小年紀演藝經歷卻是相當豐富。

仙女式哭泣一夕爆紅

不過呢，要說讓永野一夕爆紅的，還是她在當年於《白晝的流星》首映見面會上的「仙女式哭泣」最屬經典。當時因為突然收到漫畫原作者山森三香的來信，太過感動而當場落淚，先別說永野本身就是美貌非凡，加上辮子花圈、薄紗洋裝優雅點綴，整個畫面完全就是仙女下凡啊！

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《俺物語!!》身穿女高制服，完美化身夢中情人

許多女星都會在演藝生涯中留下幾部純愛經典作品，永野芽郁也不例外，除了 2016 年曾經參與了由高良健吾、有村架純、主演的話題電視劇《追憶潸然》之外，其實早在 2015 年就以 16 歲之姿首次擔綱電影女主角，出演了由漫畫改編的戀愛喜劇《俺物語!!》。當年正值少女時期的永野來飾演劇中清純女高生的角色簡直再適合不過，可愛的短瀏海加上海軍藍制服，這不就是我高中時夢裡常出現的那個女孩嗎？（笑）

《半邊藍天》演技獲肯定，勇奪最佳女主角！

隨著人氣不斷上漲，永野芽郁出演的作品也愈來愈出色，2018 年更曾以自身主演的 NHK 晨間劇《半邊藍天》榮獲了當屆日劇學院獎的最佳女主角獎項，而她在劇中高舉手來打招呼的方式也在當時形成了一股風潮。她在開拍時還特別塞住左耳讓自己對於角色失去聽覺的設定能更感同身受，然而事實也證明，永野的辛苦是有回報的！

短髮一樣美！《3年A班－從此刻起，大家都是我的人質》屢創收視新高

不過除了以上幾部純愛題材的作品之外，永野芽郁近幾年也拍攝了不少懸疑、驚悚題材的作品，像是她於 2019 年推出的電視劇《3年A班－從此刻起，大家都是我的人質》在當時屢創收視紀錄，同劇演出的還有菅田將暉、上白石萌歌、今田美櫻等演員，校園霸凌的懸疑題材加上華麗的演員陣容，造成了極大話題，當時永野還為了角色剪掉了 15 公分的長髮，加上她也將劇中角色「班長」茅野櫻的小心翼翼、不輕易透露情感的特質詮釋地很到位，在當年度更榮獲了「助演女優」獎項！

《假面病棟》攜手鹽顏男神「坂口健太郎」破解綁架謎團

另外也不能不提永野在去年與鹽顏系男子代表「坂口健太郎」推出的驚悚懸疑電影《假面病棟》，這是他們繼《追憶潸然》之後睽違五年再度合作，永野芽郁在劇中飾演的是一位被襲擊的女大生，與飾演醫師的坂口健太郎兩人因為不速之客「小丑」的綁架而被困在醫院中，兩人為了要突破重圍在醫院裡一同破解種種謎團、並揭開了了小丑的身份，刺激又驚喜的劇情，相當推薦給喜歡驚悚推理的你！

▼▼▼永野芽郁的日常美照▼▼▼

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永野芽郁化身真人版禰豆子，99 分像！

最後，加碼附上永野在去年於電視劇《寵女青春白皮書》中 cosplay《鬼滅之刃》禰豆子的美照，看起來無辜的水汪汪大眼，加上嘴裡咬著的招牌竹筒，完全就是禰豆子本人無誤！值得一提的是永野在劇中飾演的竟然是前陣子剛結婚的話題人物--新垣結衣的女兒，如果剛好兩位都是你的女神，這個假日不妨就點開來追劇一下吧（笑）。

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：「綾瀨遙接班人」是她！童星出身日本新生代女神永野芽郁「心目中的理想約會」竟是主動接男友去兜風？】