撰文： 齋啡妹妹 最後更新日期： 2021-07-07 17:44

馬拉松即日起集21個運動品牌如Nike、adidas、Under Armour及ASICS，各式波鞋、跑鞋及運動衫褲等齊齊激減低至2折發售！今場同樣有多買多平優惠，買滿3件額外7折、2件額外8折！

即日起至7月12日，馬拉松於銅鑼灣時代廣場舉行2折起開倉活動。同樣地，未夠11點開始營業，門外已有不少「熟客仔」心急等候入場。縱觀今次全場貨品，依舊以Nike的鞋款最多選擇，女生最愛、有增高作用的RYZ 365、具防水功能的Zoom Pegasus 36 shield跑鞋均有減價發售！碼數方面，各款有所不同，由2至4個碼數選擇不等，當中包括不少熱門男女碼數如37、38、41、42。

今場最多選擇的品牌依舊是Nike！（01圖片）

👟👟👟點圖睇Nike減價鞋款👟👟👟

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👟👟👟點圖睇adidas、Under Armour、ASICS減價鞋款👟👟👟

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鞋款以外，同場亦有大量運動衫褲選擇，當中更有幾個月後才適合的長袖厚實運動衛衣款，價錢$150至$180不等。若想要較清涼的選擇，現場亦有多款Sport Bra選擇，由$229至$299減至$150至$170。多顏色、而且款式簡潔易襯，值得入手！

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【馬拉松: 便服及運動名牌開倉詳細資料】 地點：銅鑼灣時代廣場一座16樓 日期：即日至7月12日 時間：11am - 8pm

【條款及細則】 ※ 優惠商品不設試換 ※ 付款方式：現金、信用卡(Visa、Master、銀聯)、EPS ※ 價錢資料只供參考，一切價錢及條款以特賣場為準

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同場加映：15句老師Mean爆學生語錄

作為教師要為人師表，一言一行都應謹慎，當學生們的好榜樣。但老師都是一般人，總會有「失手」的時候，隨時一個衝動便將刻薄、甚至達18禁的真心話說出口，結果成為了不少學生的童年陰影！近日有網民在Facebook群組「90年代回憶」開PO，問及最難忘的老師說話，引來各方回憶，當中不乏老師「Mean爆」語錄，不止批評學生的成續、或批評外貌、甚至是詛咒！

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同場加映：黃德斌HeHe演出獲激讚 5大原因搶盡風頭！

由MIRROR成員Edan（呂爵安）、Anson Lo（盧瀚霆）及黃德斌主演的ViuTV日本改編劇《大叔的愛》香港版日終於播出，作為香港首套開宗明義的BL劇，一播出已引起不少網民熱議！



兩大主角Edan和Anson Lo當然獲得鏡粉們力撐，但出演大叔角色KK（翟國強）的黃德斌亦毫不輸蝕，大量網民於討論區大讚對他的表演相當有驚喜！更有自稱是路人粉的網民表示會為了他繼續追看下去！究竟黃德斌於劇中有何魅力足以吸引各大粉絲？《開罐 Opener》綜合各方網民意見，為大家一一拆解！

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