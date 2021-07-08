撰文： 芝芝妹妹 最後更新日期： 2021-07-08 17:40

【ViuTV/大叔的愛/ERROR自肥企画/徐㴓喬/鄺潔楹/陳楨怡/沈殷怡/試當真/Jessica】ViuTV首套港產BL劇《大叔的愛》熱播中，成為全城熱話，在戲中扮演方梓芊的鬼妹仔徐㴓喬立即爆紅。其實近年都有不少新晉香港女星冒起，以下7位港產女神大家又識唔識？

《大叔的愛》、《ERROR自肥企画》、《美女郊遊遊》等節目掀起全民電視熱；早前本地YouTube頻道「啱Channel」、「試當真」、「小薯茄」和「FHProduction」（熊仔頭）亦破天荒大搞馬拉松式四台聯播。當中有不少新晉女神極速上位，以下7位港產女神大家又識唔識？

（ViuTV截圖）

ViuTV《大叔的愛》熱播中，除了三位男主角搶鏡之外，在劇中飾演Edan青梅竹馬「梓芊」的英菲混血兒徐㴓喬Asha近期亦人氣急升。

（ashaetc@Instagram）

在投身ViuTV之前，Asha已活躍YouTube界多年。5年前曾在YouTube拍片炮轟無綫及王晶的「有樓成功論」而爆紅，至今短片已有610,704 次點擊率！

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同場加映：11位超強香港星二代

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