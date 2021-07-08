撰文： 奶茶妹 最後更新日期： 2021-07-08 16:30

「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」成員已經超過24萬人，不少老公都大吐苦水，指老婆們拍拖結婚時的甜蜜程度，都不及現在萬分之一，感嘆「my face my fate」。《開罐》為大家P了MIRROR 12子上經典MEME圖，看看到底MIRROR是否真的零死角？

「忘了愛」、「朋友你返印度食蕉啦！」、「食屎啦你」、「又點呀」、「講呢啲」這些經典MEME圖，圖中人物出名顏面崩壞又搞笑，如果換成MIRROR成員，又會唔會有180度改變？各位老公，是時候反擊了。

咦？忘了他是誰。

話不多說，即睇埋其他圖啦。

👇👇👇按圖看MIRROR 12子P圖👇👇👇

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同場加映：林峯回歸香港樂壇 不會唱這11首歌別說你青春過 愛不疚最經典

林峯回歸樂壇簽約華納唱片，並於7月8日推出新歌，一眾老歌迷大感驚喜之外，更勾起不少網民回憶。當年林峯也有不少好歌，可惜一首《chok》，TVB一個獎，令他淡出樂壇，鮮有在香港露面。今次回歸令不少歌迷翹首以待，更有網民指細個的回憶「返晒嚟」！

👇👇按圖看林峯11首經典歌👇👇👇

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同場加映：王子為何叫王子？9個名人中二藝名：炎亞綸關風水事、敖犬有段故

台灣男星邱勝翊（王子），和鄧麗欣（Stephy）早前在IG宣告分手，三年姊弟戀告終。棒棒堂的王子 終究成不了Stephy的王子。不過你知道，王子為什麼叫王子嗎？這個有點中二的名字，原來有段故。

👇👇👇按圖看9個台灣名人藝名中二由來👇👇👇

立即CLICK入內文睇足本版：王子為何叫王子？9個名人中二藝名：炎亞綸關風水事、敖犬有段故

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