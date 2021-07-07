撰文： 芝芝妹妹 最後更新日期： 2021-07-07 17:11

【大叔的愛/ViuTV/黃德斌/MIRROR/呂爵安/Anson Lo/田一雄/盧瀚霆】由ViuTV製作的首套港產BL劇《大叔的愛》熱播中，成為全城熱話。近日，有網民眼利發現Airbnb上驚見疑似田田（呂爵安飾）與阿牧（Anson Lo 飾）的愛巢放租，每晚$2,436！

Airbnb截圖

編劇兼導演的陳詠燊昨日（6日）在個人Facebook上分享「如無認錯，《逆流大叔》中黃德斌間屋，同《大叔的愛》入面田田間屋，其實係同一間屋嚟。」近日，有網民眼利驚見Airbnb上有疑似田田與阿牧間屋，未計消潔費及服務費每晚放租$2,436，3間睡房，4張床，2個廁所，可容納12人。單位鄰近尖沙嘴地鐵站，步行1分鐘就到。

《大叔的愛》截圖

小編試Book發現最近可租7月12至15日，3晚住宿連潔費及服務費盛惠$8,833。各位《大叔的愛》粉絲有沒有衝動近距離去直擊恩愛現場呢？廢話不多說，小編即帶各位劇迷睇樓！

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同場加映：MIRROR致婚姻破裂群組10萬人力斥老婆痴迷行為！自封姜太好小事

前日（3日）懷疑有鏡粉的老公實在忍受不了另一半的瘋狂追星行為，於是在Facebook開設「我老婆嫁左比MIRROR導致婚姻破裂關注組」，結果引來眾多苦主老公入Group齊呻老婆追星的瘋狂行為。群組開設短短兩天，人數已急升至逼近十萬！

當中還未中伏的大家可以有定心理準備防患於未然，而若你的另一半已中大半徵狀，那你就只好認命、好好迎接另一半及MIRROR帶給你的愛吧……

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同場加映：大叔的愛｜Edan浮誇表情超爆笑！6大零偶包瞬間 Barcode頭最經典

而劇中除了對超有反差萌飾演大叔KK的黃德斌讚不絕口外，飾演阿田的MIRROR成員呂爵安（Edan）一樣獲得觀眾喜愛，認為他在劇中的表情相當豐富多變，更難得是貴為偶像的他能如此放下偶像包袱！



其實Edan拋開偶包並非新鮮事，他出道以來不論於團體活動、個人社交平台、綜藝節目還是廣告都盡露自己拋開一切的形象，為大家帶來不少歡樂！

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