撰文： 沉默是柑 最後更新日期： 2021-07-09 16:08

近日TVB熱播劇《寶寶大過天》引起不少年輕家長的共鳴。相信新手爸媽其中一個最大的難題是寶寶不停哭，無法哄睡。這樣的話，反町隆史可能幫到你。日本有則都市傳說，指正在哭的嬰兒如果聽到反町隆史的名曲就會停止哭泣，日本媒體後來進行實測發現多國的BB也有效，專家解釋這與音樂的波動有關......

（YouTube@FNN NEWS）

日本人有個傳聞，是指如果在哭的嬰兒聽到反町隆史的名曲，就會停止哭泣。於是反町隆史所屬事務所的YouTube頻道「Ken Net Channel」就上載影片進行實測，找了5個不同國家的嬰兒，在他們哭泣時播放名曲，再觀察他們的反應。

（YouTube@FNN NEWS）

反町隆史表示連自己都不知道自己的歌會有神奇的效果，直到看見嬰兒們止哭的反應，他才驚覺好厲害。同時，工作人員更聯絡了音響專家解釋背後的原因，原來是因為歌曲中的一個特點引起嬰兒好奇心，從而令他們停止哭泣。

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同場加映︰日本寺廟5次被盜 好心方丈留現金信勸改過 終因賊人一舉動報警

「唔好激嬲方丈」，大家都知道惹怒方丈的後果非同小可。最近日本有一間寺廟，在一個月內5次被偷香油錢，寺廟方丈透過閉路電視錄像發現賊人。方丈慈悲為懷，故意留下書信，內裡還有少量現金，勸導賊人改過，但後來見到賊人做出一個動作，方丈終於憤而報警。

事情發生在日本茨城縣神栖市的長照寺。6月29日下午3時，寺廟的閉路電視拍到有個穿著藍色長褲的男子進入廟中，打開沒有上鎖的香油錢箱偷錢。至於為何錢箱沒有上鎖，方丈解釋之前是有鎖上的，但後來鎖壞了，就沒有再上鎖。

方丈。(JNN NEWS)

方丈原本並沒打算報警，更好心地留下一封信及少許現金，希望賊人渡過難關後會改過。然而當方丈見到對方在錢箱位置做了一個動作，便被激怒感到忍無可忍，最終還是選擇報警。

👇🏻👇🏻👇🏻點解圖片的賊人為何激嬲方丈👇🏻👇🏻👇🏻

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同場加映︰日男家有6個性愛人偶陪沖涼行街 另類「大叔的愛」竟獲元配支持

性愛人偶沒有靈魂，不少人購買是為了解決性慾。不過日本有個66歲男人視性愛人偶為自己的靈魂伴侶，不僅一起外出吃飯、洗澡、睡覺，獻盡「大叔的愛」，更將人偶的地位放得比自己家人更重要，到底為甚麼呢？

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