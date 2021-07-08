撰文： 沉默是柑 最後更新日期： 2021-07-08 18:17

陪伴90後成長的國民動漫《名偵探柯南》踏入25週年，近日超人氣偶像《嵐》櫻井翔竟化為成為《柯南》的角色，令粉絲超驚喜！回顧以往，其實不少以生活為題材的動漫作品都會將人氣藝人畫進劇情中。大家熟悉的福山雅治、小栗旬，都有出現過在動漫裡。

【1】櫻井翔，出現在《名偵探柯南》。

【1】你覺得畫得似嗎？

日本電視台推出《柯南》與音樂節目《The Music Day》的聯乘企劃，主持櫻井翔在節目途中突然搖身一變，成為《柯南》中的角色，更與主角一行人對話。這個有趣的「亂入」引起網民的熱烈討論，除了覺得「有趣」、「意想不到」之外，亦有不少人留言指他「變成動漫角色都咁靚仔」。

【2】小栗旬，出現在《多啦A夢》。

【2】小栗旬的髮型時長時短，但長髮更具他的標誌性。

除了櫻井翔，其實不少明星都作為特別角色，出現在動漫中。他們會變成該畫風的人物登場，作者捕捉他們的特徵畫得特別有神髓。例如小栗旬，曾經出現在《多啦A夢》中，飾演小夫很喜歡的人氣偶演員「甘栗旬」。一頭長髮頗為相似，而且也畫出了小栗旬在真實生活中的親切笑容。以下還有另外10位出現在動漫的明星，你認得他們嗎？

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同場加映︰日本寺廟5次被盜 好心方丈留現金信勸改過 終因賊人一舉動報警

「唔好激嬲方丈」，大家都知道惹怒方丈的後果非同小可。最近日本有一間寺廟，在一個月內5次被偷香油錢，寺廟方丈透過閉路電視錄像發現賊人。方丈慈悲為懷，故意留下書信，內裡還有少量現金，勸導賊人改過，但後來見到賊人做出一個動作，方丈終於憤而報警。

事情發生在日本茨城縣神栖市的長照寺。6月29日下午3時，寺廟的閉路電視拍到有個穿著藍色長褲的男子進入廟中，打開沒有上鎖的香油錢箱偷錢。至於為何錢箱沒有上鎖，方丈解釋之前是有鎖上的，但後來鎖壞了，就沒有再上鎖。

方丈原本並沒打算報警，更好心地留下一封信及少許現金，希望賊人渡過難關後會改過。然而當方丈見到對方在錢箱位置做了一個動作，便被激怒感到忍無可忍，最終還是選擇報警。

👇🏻👇🏻👇🏻點解圖片的賊人為何激嬲方丈👇🏻👇🏻👇🏻

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同場加映︰日男家有6個性愛人偶陪沖涼行街 另類「大叔的愛」竟獲元配支持

性愛人偶沒有靈魂，不少人購買是為了解決性慾。不過日本有個66歲男人視性愛人偶為自己的靈魂伴侶，不僅一起外出吃飯、洗澡、睡覺，獻盡「大叔的愛」，更將人偶的地位放得比自己家人更重要，到底為甚麼呢？

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