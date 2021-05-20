撰文： 唏噓小姐 最後更新日期： 2021-05-20 07:00

不少港人熱愛健身、跑步或者週末行山強身健體，不過做運動難免汗流浹背，大熱天時做戶外活動更加容易出汗，，因此不少運動人士都會選擇透氣功能佳、舒適度的運動內衣。 消委會測試市面上15款女士運動內衣（sports bra），比較運動內衣舒適度（透水氣度、排汗快乾）、耐用程度，價錢由最平的$129至最貴$480。檢測結果兩大運動名牌Nike及adidas的運動內衣的總評分成績，不及獲滿分5分的運動內衣則是西班牙品牌。

（《Monster》截圖）

消委會委託獨立實驗室評測市面15款女士運動內衣，價錢由$129至$480不等，當中不乏Nike、adidas、Under Amour、PUMA、Reebok等運動名牌，結果發現一款西班牙的內衣及睡衣品牌的運動內衣表現優異，舒適度佳，獲得滿分5分。

消委會的【525期《選擇》月刊 - 多款男女裝運動衣測試表現欠佳 除臭透氣效果差】測試市面上15款女士運動內衣，比較樣本的舒適度（透水氣度、排汗快乾度）、耐用程度（反覆洗濯後變化、色牢度等），以5分為滿分。如果內衣的透水氣度愈高，代表皮膚上的濕氣愈容易經由內衣的布料散發出來。而排汗快乾方面，內衣愈快乾代表運動時的悶熱感較低。

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消委會更提供多個挑選運動內衣的貼士，包括運動內衣的兩大類別、3個級別的保護效能點樣揀、款式及試上身時如何測試內衣是否適合自己。如果你的胸部較豐滿，選擇內衣的保護效能要更加謹慎。

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大熱天時一出街就容易流汗，特別是腋下位置容易出汗的人，隨時走多兩走連頭髮都變得又濕又笠，令人厭煩！這時止汗除臭產品就派上用場了。《Opener》記者行勻DONKI、莎莎化妝品及一田百貨美妝專櫃部，精選9款$50以下大熱止汗除臭用品，以及香港都買得到、日本美妝網站@cosme推介的5款好評產品。

除了腋下使用的止汗劑，不少產品更可以在臉上使用、貼在衣衫內吸汗，甚至有腳部除臭專用的止汗膏，由頭到腳都可以一整天維持清爽不黏膩。男士也需要整理好儀容，記者發現市面上有多款男士專用止汗用品，有一款更兼有吸油功效，適合愛出油的男士。

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消委會評測市面上30款防曬產品，14款樣本標示的SPF數值是SPF30至50（高度保護防曬級別），而餘下16款樣本標示為SPF50+（極高度保護防曬級別），惟結果發現25款防曬產品都未達到產品標示的防曬值。

記者由30款防曬樣本中整理出獲高評分（4分或以上）、價錢在$200以內的7款防曬產品，其中兩款防曬不用$100，總評分比起多個大牌子如Lancôme（$410）、COSME DECORTÉ（$550）更高，性價比極高。👇👇👇點圖即睇7款$200以內高評分防曬產品👇👇👇

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不少港人趁週末去行山露營，運動時難免汗流浹背，因此穿著透氣、排汗快乾功能優異的運動衫非常重要。消委會的 測試市面上15款男士運動上衣，比較樣本的舒適度（透水氣度、排汗快乾度）、異味控制表現（抗菌、消臭表現）、耐用程度及纖維成分，以5分為滿分。

其中一款有名氣的運動品牌上衣各項表現最出色，是以上15個樣本中唯一獲5分的運動上衣。有個日本牌子運動衫性價比超高！👇👇👇即睇下圖消委會評測15款男士運動上衣👇👇👇

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