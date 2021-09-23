情侶鬧交講咩最討厭？呢一句網民公認最絕　對方一講必定理智盡失

情侶、夫妻難免有吵架的時候，除了冷戰令人討厭，還有哪些話，也會讓你聽了秒抓狂呢？最近，就有網友在討論區PTT上提問「在『情侶吵架』時，最討厭聽到什麼？」想不到，網友集體點出第一名金句，直言「聽到真的會一秒爆氣！」



「吵架時，最討厭聽到哪句話？」PTT戰翻

原PO列舉自身例子表示，當問對方：「你有沒有什麼話要跟我說？」時，對方卻回：「我是要說什麼？」、「為什麼我要聽你的？」，以及「我是為你好」這三句話最令人火大！

▼▼▼即睇討論區網民認為的爆氣金句▼▼▼

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原PO爆氣提問：什麼都不說，難道要用猜的？

接著，原PO更加碼吵到最後，忍不住問對方：「你什麼都不跟我說難道我要用猜的嗎？」，想不到男友卻回：「你要用心去感受。」原PO直言這樣的問答方式，真的很令人無言，也忍不住疑惑「大家吵架的時候，最討厭聽到什麼？」

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網友點名聽到「這句」，理智線會斷掉

文章一出，立刻引起網友熱烈討論，並在留言區蓋起高樓。網友更紛紛一面倒，點出「對！都我的錯」這句話會最讓人理智線斷裂，因為為「拒絕溝通模式」，讓聽的人忍不住想問：那到底還要不要繼續走下去？

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