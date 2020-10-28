港日情侶︱「吓」一聲必鬧交、刷牙都要管？文化差異變憤怒開關掣

港日戀愛聽起來好像十分浪漫，但實際上這兩個地方文化差異多多，香港人和日本人住在一起，有時真的會令我不禁輕嘆一句「相愛很難」（哭）。我喜歡先苦後甜，就先說說跟日本人談戀愛有甚麼累人的地方吧。 （以下內容節錄自《居日菜鳥の求生術—港人在日的生活攻略本》。）

▼▼▼點擊即睇容易觸動日本人憤怒開關掣的港日文化差異▼▼▼

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1. 二十四小時說日文真的很累！有本事就用廣東話跟我鬥嘴

礙於廣東話實在太難學難精，基本上大部分跟日本人戀愛的香港人都會跟另一半說日文，意思是每一刻你都要用你的第四語言跟日本人伴侶相處。既然我都搬來日本了，當然做好了每天都要說日文的覺悟，可是實際上當我廿四小時都要說日文時，即使下班了回到家裏還是要打醒十二分精神，不然很可能會因為日文問題而吵架。好像香港人驚訝的時候不是很自然就會「吓」一聲嗎？可是在日本說「吓」的話就會被視為很粗鄙沒禮貌，甚至是「想撩交打嗎」的感覺。

又有時吵架的時候，自然不想這麼卿卿我我地稱呼對方的愛稱，直接想說「你」怎樣怎樣吧！可是每當「你」（あなた）字脫口而出，對方的憤怒開關就會忽然被打開，因為「你」（あなた）是一個很有距離感的字，在情侶之間不會用到，總之「你」字一出，這架不吵到深夜都不會完⋯⋯有好幾次吵架時不小心火上加油，都是因為在錯的時候用錯的方式用了錯的日文字，每當這個時候我都會覺得又委屈又憤憤不平：我都已經遷就你一直說日文了，難道就不可以放寬一點標準，不在雞蛋裏挑骨頭嗎？不然你有本事就廿四小時跟我說廣東話，用廣東話跟我鬥嘴！哼！

▼▼▼上回講到：香港女生VS 日本男生的四大文化衝擊▼▼▼

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2. 你有你的生活 我有我的習慣

日本人跟香港人有很多生活習慣都不一樣，如果把自己的生活習慣強行加諸對方身上，可是會把人逼瘋啊！就說說刷牙好了，日本人非常喜歡刷牙，除了早晚刷牙之外，中午吃飯後、見客戶前、午睡前後、甚至在吃好東西前都會刷個牙。為了可以隨時隨地刷牙，不少日本人都會隨身攜帶牙刷，我間中在公司、商場的洗手間都會看到有人刷牙。有時我會想日本一街都是牙醫就是因為他們太愛刷牙，牙齒上的琺瑯質都被磨走了，結果牙也變弱了不是嗎？好吧，他們愛刷牙是他們的事，我不會去阻止，可是同時我也希望對方不要把他們瘋狂的刷牙文化加在我的身上。要是怕有口氣，用漱口水、吃香口珠不就好了？吃好東西前刷牙的話，不就只吃得到牙膏的味道嗎？所以每當芋頭在奇怪的時候叫我去刷牙我都會強力拒絕，自己琺瑯質自己保護！

除了刷牙之外，直至今天我和芋頭之間還是有很多生活習慣上的差異「未解決」，例如日本人很習慣在聽人說話時加入大量附和語，好像是「是」（はい）、「嗯嗯」（うんうん）、「對對」（そうそう）、「原來如此」（なるほど）之類。我跟日本人客戶說話時也會加入大量附和語以示禮貌，不過在家裏常常懶得附和，有時會等芋頭說了好幾句話才加入一個「嗯嗯」，這樣很容易令日本人誤會我不想聽他說話，敷衍了事，我們還試過好幾次差點因此吵架！

另外日本又沒有「熱氣」的概念，有時芋頭說想吃披薩，我就會說不要，因為我很⋯⋯熱氣到底該怎樣解釋啊？！在連續好幾天我都因為熱氣而不想吃炸物後，芋頭終於忍不住抱怨我都不陪他吃他想吃的東西，冤枉啊大人我只是因為熱氣而已！

相關圖輯：同日本人道別唔好亂用「莎喲娜啦」！一文睇清日文道別常用說法▼

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書名：居日菜鳥の求生術—港人在日的生活攻略本 作者：Mika

【本文獲「萬里機構」授權轉載。】