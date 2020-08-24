【七夕情人節】嗌交唔一定係壞事　讓關係更深入嘅4種高明吵架法

「那麼，請從現在開始吵架吧！」就算這麼說，我想幾乎沒有會馬上吵起來的情侶，但日本有一句諺語「下了雨土地才會牢固」，所謂不打不相識，一些巧妙的爭執反而能使關係基礎更加穩固。這一次想讓各位來看看什麼叫做讓愛情更加鞏固的「高明吵架法」。馬上就來介紹吧！

1. 不要提起男朋友失敗的過去

「男生啊，好像真的很討厭一直被說過去某個時候不是失敗了嗎？之類的，真的會很受傷！」（29歲，通訊業）

「結束了的事情」又被舊事重提，男生們會感到很焦躁……或許真的是如此。男生們（小編覺得是因人而異）可能是覺得若不持續進化的話就會變得落魄潦倒。也就是說男生的腦袋總是進行式吧。這一點就和「大地之母」有所不同。象徵大地的女性是因為「移動」，才會每天重複著地震與復原呢。

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2. 學會裝傻的時機

「在吵架的時候，如果不巧妙地裝傻一下的話，我男朋友真的會一直生氣下去」（28歲，貿易公司）

我認為一旦將憤怒這種「愚蠢」的情緒搬上枱面後，最不擅長平息的一方可能就是男生了。原因大概就是男人的面子這種或許女生會覺得很無聊的東西。

3. 沒有印象了

「在爭執的過程中，有時會被男友問起記憶相當曖昧不明的事情，這個時候比起蒙混過去，我反而會直接說『我沒有印象』。這樣老老實實地回答，我認為能加深情侶間的關係」（27歲，服飾業）

誠實是美德。也就是說，無法誠實面對自己的兩個人，這樣的戀愛是不會成功的。

4. 不要找朋友商量

「被男朋友發現找自己的友人商量與他吵架的事情，他非常的生氣。要不就不要跟朋友說，就算有也要『當做沒有』……」（24歲，模特兒）

「只有兩個人的事情」，不想要被「世間」說三道四……這或許也是男生所擁有的特質說不定。

如何呢？如果能巧妙地吵架的話，就會是一對很棒的情侶。這個七夕，何不跟男友吵吵架呢？

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