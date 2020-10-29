交友App｜想成功出pool「自我介紹」也很重要！3招「話題催生術」

現代人工作繁忙，出社會後交友圈變小，若你本身又是宅到不行的話，基本上就是與多年魯蛇畫上等號了！不過老天爺關了你的門，就會再幫你開一扇窗，這時就有救援團隊出現啦！交友軟體已成為新年輕人交朋友的新媒介，愛玩交友軟體的你，曾有過滑了許久總是沒有與人Like的經驗嗎？又或是配對成功後遲遲沒有聊起來呢？其實這跟自我介紹有很大的關係！

增加配對率看「自我介紹」

雖說交友軟體不外乎就是看長相，但除了外表是首要關鍵外，其實自我介紹也是一個加分關鍵，假設說你今天長得猶如金城武一般迷人，或許你什麼都不用打，自然會有人愛上你，但像我們這般凡夫俗子就要好好使用「自我介紹」來幫自己加分！

第一步「懂吃很重要」

「吃」是最好拉近人的距離，畢竟每天要吃三餐，對於熱愛美食享受生活的人可是非常重要！與其在自我介紹上打「很會吃」，不如改成「正在尋找最好吃的早午餐求推薦！」說出自己想要的，當你們配對成功，若有好的口袋名單的人既會忍不主動私訊你，「這家早午餐超好吃」，也能為你們第一次見面鋪個路！

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第二步「拒絕負面觀感」

在交友軟體上最討厭浪費時間，不是聊到一半人間蒸發，不然就是滑配對後不聊天，真的沒誠意不要浪費我時間好嗎！因此有些人會在自我介紹上打「不想聊不要滑」，雖然說的是實話，但反而給人悲觀負面的感覺，不如改成告訴大家你喜歡的個人特質或交友方式，打造較容易親近的氛圍，讓人覺得你更有趣。

第三步「找到共同興趣」

當然你一定也很常在看到「有心聊天再右滑」，就算有心的看到你這樣打，讓人感到自大又傲慢，誰還敢跟你聊天啊！與其怪別人不跟你聊天，不如與大家分享你的興趣，Tinder則建議若打「如果你也對薄餅皮 Pizza 有莫名堅持的話歡迎找我大聊」，先講出自己的喜好，吸引與你興趣相投的朋友一起討論！

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