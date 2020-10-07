交友App｜渴望被愛卻被騙財騙色？即睇必學五招辨清愛情騙子！

您或許聽過這種說法：現代人忙到連交友和交往的時間都要省，因為我們生活在一個求快、求方便的高科技時代，甚至現在只要透過交友軟體(App)和網站 ，手指輕輕一滑就能決定婚姻的對象了。但是，線上交友的使用者，並不都抱有單純認識或交往的心態，根據美國媒體《商業內幕》(Business Insider)揭露，約會網站有多達10%的假帳號，甚至有些約會網站平均每天要刪除600多個假帳號。 文：黎佳燊 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰／Hello醫師

5招讓你避開交友網站上的愛情騙子👇👇👇

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辨識詐騙者並自我保護

不只在歐美，線上交友近幾年在台灣也很盛行，甚至連很多專業的社群網站也「淪陷」了，有不少人利用社群網站加好友，進而設局詐騙。對於想認真經營長期關係的人而言，更要謹慎考量，避免遇到玩家、玩完走人或腳踏多條船等狀況，嚴重些的還可能被騙財騙色，這些都是在線上交友或使用交友軟體時，要先打好的預防針與心理建設。

利用怕寂寞與渴望被愛的人性，使得線上交友的詐騙案例，從過去至今仍層出不窮，因此，如何偵測以及知道對方是否真心想投入感情，就變得至關重要了。以下提供5個方法供參考，讓您可以透過這些線索去察覺，並保護自己。

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1. 一「見」鍾情長篇情詩

還沒真的「見」過面，光憑檔案照片以及線上聊了幾句，就說自己愛上你了，這是愛情騙子一貫的技倆。他們擅長用花言巧語擄走受害者的心，一開聊就長篇情詩，其實只要一複製那些情話，上網一查就會發現都是抄來的。

以西方的情況為例，為塑造良好背景與深情形象，這些騙子大多自稱來自英、美等國，職業清一色是醫師、將軍或油井工程師等，更瞎的是，他們都在中東工作，然後另一半都過世了，都有孩子，都想幫孩子找個媽，想藉此激起女性的母愛。把這些模式串起來，就覺得比扯鈴還扯。當他的故事得到您的信任後，他們就會開始用各種名目與方式，跟您要錢或要信用卡資料。

2. 照片=照騙？核對身分很重要

確認對方的身分很重要，若發現對方的頭貼照片、背景資料，不但高富帥且像專業模特兒，很可能對方不是他所宣稱的人，這些人的檔案一般有以下特徵：長相迷人、中等身高、中年、工程師(男)或學生(女)，以及高收入族群。

現在只要滑鼠一點，不僅可以用名字去查尋，連照片也能下載，之後再上傳至反向圖像搜索網站，做身分的核對，寧願花點時間做好功課，也不要浪費在一個騙局上。

3. 以不暴露私人資料為準則

當遇到總是想跟您要私人通訊方式來聯繫，而非網站或交友軟體來傳訊息者，就要提高警覺了。請切記別暴露私人的資料給對方，包括手機和其他聯繫方式，有些會不斷地詢問您的住家地址，有的則會慫恿您使用其他的網站，並升級成為會員。

4. 邀請對方視訊或見面

如果您不喜歡打字，而邀請對方視訊或約時間碰面，通常這些騙子都會拒絕，或是要您幫忙付交通費，很明顯大多是網路詐騙。另外，約會的地點請務必選擇人多的公共場所，而不要選擇私密的地方，像是對方的住處或不安全的場所，特別是在第一次見面時，一定要把自身的安全放在第一。

5. 讓關心您的人知道

如果您正在使用交友軟體，請至少讓關心您的朋友或家人知道，有經驗的人可以幫助並在身邊陪伴您，同時您也能避免吃不必要的苦頭，畢竟「當局者迷、旁觀者清」，身邊有人給予建議和協助，總比一個人面對來得好。

網路交友只是一個輔助工具，而非交友的唯一選擇，別急著想馬上就收割成果，當遇到假帳號或被詐騙的情況，一定要記得舉報，除了保護自己，也避免更多人受害，更重要的是，當您找到對的那個人，請用心並耐心經營這段關係，才能走得更長遠。

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