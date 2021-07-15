《大叔的愛》開播之今，一直是網民熱烈討論的對象，劇中黃德斌扮演的KK入型入格，田田及阿牧演技亦大獲好評。除了欣賞眾人的演技之外，其實劇集也帶出了不少發人深省的愛情觀，你看得出來嗎？



《大叔的愛》週五（16日）大結局，劇中角色的感情塵埃落定，多角關係牽涉婚姻、同性、辦公室戀情、姊弟戀等。短短十五集劇情，其實隱藏了不少愛情哲理，不少網民看罷都表示「學到嘢」。

《大叔的愛》開播之今，一直是網民熱烈討論的對象，

不少網民都認為，田田在劇中的表現，在現實生活中，分分鐘會被視為渣男，而KK勇於面對自己的感情，亦令網民十分感動。

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同場加映：男生撞破室友偷食拍照傳對方女友 網民分析細節揭細思極恐內情

如果有一日你回到住處，發現你的朋友跟你的女室友正在鬼混偷吃，你會怎樣做？重慶有一名男生正正遇上了這個尷尬場面，他決定拍下影片，然後傳給偷吃男生的女友，最後被女室友告上法庭，結果法院判罰該拍片男生連續15日在微信朋友圈道歉，網民個個化身花生友，本來家醜不外傳，但弄得滿城皆知。可故事遠遠還未結束，有鍵盤柯南分析法院判決書，發現了令人細思極恐的內情。

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同場加映：光明會卡牌預言東京奧運恐襲 曾講中新冠肺炎 拆解5個未來預言

日本東京奧運下星期開幕，預言準確及細思極恐著稱的「光明會卡」（Illuminati Card），卻預言今次奧運會或會有大事發生，更可能會有恐怖襲擊！

1995年推出的卡牌遊戲《光明會新世界秩序》，內裡多張卡片，都圖文並茂地準確預言世界發生的大事，例如911事件、南亞大海嘯、新冠肺炎等等，引起大量網民拆解餘下尚未應驗的卡片，當中最為人津津樂道的，便是預言東京奧運會發生恐襲的一張，細心的網民連時間、地點都找了出來。

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