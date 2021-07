撰文: 奶茶妹 最後更新日期: 2021-07-12 19:13

日本東京奧運下星期開幕,預言準確及細思極恐著稱的「光明會卡」(Illuminati Card),卻預言今次奧運會或會有大事發生,更可能會有恐怖襲擊!

1995年推出的卡牌遊戲《光明會新世界秩序》,內裡多張卡片,都圖文並茂地準確預言世界發生的大事,例如911事件、南亞大海嘯、新冠肺炎等等,引起大量網民拆解餘下尚未應驗的卡片,當中最為人津津樂道的,便是預言東京奧運會發生恐襲的一張,細心的網民連時間、地點都找了出來。

日本東京奧運下星期開幕,卻有恐襲陰霾。

不少人都覺得所謂「準確預言」只是對號入座,不過911事件、南亞大海嘯、新冠肺炎等等,都有圖有真相,而且可以在現實中對照!大家先看之前準確命中過的預言,再看看其他網民對尚未發生的預言分析。

👇👇👇按圖看光明卡預言👇👇👇

+ 13 + 13 + 13

