撰文： 奶茶妹 最後更新日期： 2021-07-12 19:13

日本東京奧運下星期開幕，預言準確及細思極恐著稱的「光明會卡」（Illuminati Card），卻預言今次奧運會或會有大事發生，更可能會有恐怖襲擊！

1995年推出的卡牌遊戲《光明會新世界秩序》，內裡多張卡片，都圖文並茂地準確預言世界發生的大事，例如911事件、南亞大海嘯、新冠肺炎等等，引起大量網民拆解餘下尚未應驗的卡片，當中最為人津津樂道的，便是預言東京奧運會發生恐襲的一張，細心的網民連時間、地點都找了出來。

日本東京奧運下星期開幕，卻有恐襲陰霾。

不少人都覺得所謂「準確預言」只是對號入座，不過911事件、南亞大海嘯、新冠肺炎等等，都有圖有真相，而且可以在現實中對照！大家先看之前準確命中過的預言，再看看其他網民對尚未發生的預言分析。

👇👇👇按圖看光明卡預言👇👇👇

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同場加映：詭屋3觀眾疑鬼上身狂叫 8套引發詭異現象電影 香港有套曾嚇死人

《詭屋驚凶實錄3：魔旨》（The Conjuring: The Devil Made Me Do It）印尼的放映場中卻發生疑似靈異附身事件，引起觀眾騷動，最後放映被逼中斷。網民在抖音上傳影片中，有位女觀眾淒厲地大聲慘叫，就好像被鬼附身。過去亦有不少恐怖電影，引發過大大小小的詭異事件，例如有觀眾睇到心臟病發，更有人被嚇死之後，竟然連人帶屍離奇消失。在香港，亦有一套恐怖電影上映時嚇死過觀眾！

👇👇👇按圖看8套曾嚇死人的電影👇👇👇

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同場加映：《天能》未算最hang機 歷年9套燒腦神作 有套睇完觀眾諗足10年

基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）一向盛產燒腦作品，除了他之外，過去亦有不少經典作品會睇到「hang機」，如果想挑戰大腦極限，這9套作品，你一定不可以錯過！有沒有想過，一套戲睇了10年都仍未睇得明？又有沒有想過，一套已經有公認解讀的電影，被一位 Reddit網友突破盲腸，幾乎推翻原有解釋？《開罐》搜集了9套經典燒腦神作，當中更有基斯杜化路蘭的遺珠之作。

👇👇👇按圖挑戰9套燒腦神作（無戲透）👇👇👇

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