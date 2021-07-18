由汽車專欄小作者，一步一步成為暢銷書作家，作品更被改編成電影，參加東京影展...聽上去是否很像一個文人的故事？如果我告訴你，故事的主人翁，同時是AV界史無前例的三冠王，在業內呼風喚雨的頂級女優，你又會否覺得意外？她的名字，叫紗倉真菜。



紗倉真菜是大眾公認的AV第一才女，AV女優的身份，令她不時要承受外界的異樣目光和冷言冷語，如果要涉足其他界別，更是難上加難。紗倉真菜努力開拓自己的文學事業，由被鄙視到大眾刮目相看，成為暢旺書作家，更被邀請至大學當講師，到底她經歷了甚麼？

紗倉真菜是大眾公認的AV第一才女。

紗倉真菜是片商SOD的絕對王牌，在DMM成人大賞尚未出現的年代，已經完成大獎三冠王霸業。而她加入AV界的原因，竟然跟爸爸有關！

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同場加映：三上悠亞屈居死敵下得第二 現役AV女優總選鄰家女水卜櫻殺入前五

由日本男士雜誌《週刊Asahi藝能》舉辦的「現役AV女優總選舉」，今年大熱的三上悠亞只得第二，打敗她的更是一出道以來就「亦敵亦友」的女優，鄰家女孩感滿滿的新人水卜櫻，亦有殺入TOP 5，拍住幾位大前輩，一點都不失禮。立即來看看TOP5女優，及她們的故事吧！

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同場加映：AV界灰姑娘相澤南12件往事 人氣墊底翻身成黑馬影后背後充滿洋蔥

2019年AV影后相澤南，在頒獎台上啜泣，事前沒有人想到她會勝出，連她自己也沒想到會有這一日。這位AV界公認的灰姑娘，事業一路坎坷，被好友出賣、經理人多次病倒、人氣低迷，她是如何在多次困境低谷成AV影后？對比出道就萬眾矚目的女星，相澤南可謂是草根中的草根，每一次轉機的出現，背後卻都有一個命運的玩笑。

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