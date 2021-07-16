《大叔的愛》黃德斌及Edan呂爵安的婚紗造型猛攻衝擊網民眼球，強大的反差後勁十足。不過這不是第一次有猛男著婚紗，過去也有多位帥氣、大隻，成熟型男演員都著過婚紗，效果爆燈。



ViuTV劇集《大叔的愛》第14集播出，高潮位絕對是由黃德斌飾演的KK向田田（Edan呂爵安飾演）求婚，田田更幻想二人著婚紗的樣子。而黃德斌的筋肉新娘造型，在網上洗版式瘋傳，網民對他的突破大感驚訝，也十分佩服，笑言ViuTV不愧是最癡線公司。

黃德斌的筋肉的新娘造型，在網上洗版式瘋傳。（節目截圖）

過去有多位帥氣、大隻，成熟型男演員，都試過因為劇情原因，在作品中著婚紗，效果爆燈之餘，更成為一時佳話。洗乾淨對眼，一起來看看吧！

👇👇👇按圖看8個著過婚紗的猛男👇👇👇

+ 13

同場加映：《大叔的愛》6個隱藏愛情觀你看得出嗎? Francesca教有種愛叫放手

《大叔的愛》開播之今，一直是網民熱烈討論的對象，劇中黃德斌扮演的KK入型入格，田田及阿牧演技亦大獲好評。除了欣賞眾人的演技之外，其實劇集也帶出了不少發人深省的愛情觀，你看得出來嗎？

👇👇👇按圖看《大叔的愛》教會我們的6個愛情哲學👇👇👇

+ 15

同場加映：光明會卡牌預言東京奧運恐襲 曾講中新冠肺炎 拆解5個未來預言

日本東京奧運下星期開幕，預言準確及細思極恐著稱的「光明會卡」（Illuminati Card），卻預言今次奧運會或會有大事發生，更可能會有恐怖襲擊！

1995年推出的卡牌遊戲《光明會新世界秩序》，內裡多張卡片，都圖文並茂地準確預言世界發生的大事，例如911事件、南亞大海嘯、新冠肺炎等等，引起大量網民拆解餘下尚未應驗的卡片，當中最為人津津樂道的，便是預言東京奧運會發生恐襲的一張，細心的網民連時間、地點都找了出來。

👇👇👇按圖看光明卡預言👇👇👇

立即CLICK入內文睇足本版：光明會卡牌預言東京奧運恐襲 曾講中新冠肺炎 拆解5個未來預言

👉👉👉按此睇專家解答更多性疑惑👈👈👈