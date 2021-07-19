日本東京奧運開幕在即，過去場上都出現不少俊男美女，可惜長江後浪推前浪，隨著新人們的冒起，那些我們熟悉的身影，都去了哪呢？日本運動員退役之後，際遇又是如何？



日本排球仙女木村沙織、羽毛球界陳妍希栗原文音、跳水女神馬淵優佳，當年在賽場上風光無限，引退之後卻各有際遇。有人成為了KOL，IG上有超過35萬個FOLLOWER；有人丈夫出軌，但她不離不棄，結局卻令人意外；亦有人甘心當一名平凡人。

日本排球仙女木村沙織已成人妻。

前日本女排隊長木村沙織，2017年正式退役。日本雜誌2016年一項調查發現，她以超高顏值及好身材，成為日本男士心中最理想的結婚對象。之後與日本男排隊員日高裕次郎結婚，Instagram有36萬follower，現時是KOL、Youtuber、體育節目旁述，偶爾會上電視節目，也是個幸福少奶奶，不時在IG上貼上近照。

福原愛

而今年話題人物福原愛以往也是運動高手，3歲開始參加乒乓球運動，最高試過世界排名第4，2018年宣布退役，結束職業生涯。及後跟台灣乒乓球手江宏傑結婚，退役後相夫教子。惟2021年被爆出鬧婚變，7月二人發布聯合聲明，宣布「已經結束彼此的婚姻關係」。至於其他退役運動員近況又點?

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同場加映：天才滑雪少女今井夢露掉下神壇陪酒拍AV 沉淪13年重回賽場再奪冠

今井夢露，也許大家不太熟悉，不過對於日本人來說，她可說是「國家之恥」，又同時是「國家之光」當年被喻為天才滑雪少女的今井夢露，一次冬奧失誤後被國民唾棄，今年1月更發文，指自己患上創傷後壓力症候群、躁鬱症、失眠障礙等，部分是由於過去曾受到心理創傷。而她的面對方式是「只要現在幸福就好」。文章一出令網民更感唏噓，因今井夢露的人生經歷大風大雨，由國民天才變成陪酒女、AV女優，最後卻重拾滑雪板重生，目標是2022年冬奧，她的經歷被日本媒體形容為「絕壯」。

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同場加映：AV界灰姑娘相澤南12件往事 人氣墊底翻身成黑馬影后背後充滿洋蔥

2019年AV影后相澤南，在頒獎台上啜泣，事前沒有人想到她會勝出，連她自己也沒想到會有這一日。這位AV界公認的灰姑娘，事業一路坎坷，被好友出賣、經理人多次病倒、人氣低迷，她是如何在多次困境低谷成AV影后？對比出道就萬眾矚目的女星，相澤南可謂是草根中的草根，每一次轉機的出現，背後卻都有一個命運的玩笑。

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