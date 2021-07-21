DSE放榜，有人歡喜有人愁，考得好自然開心，如果有朋友考得唔好，你又想安慰對方，小心好心做壤事！有12句看似安慰的說話，聽在對方耳內，分分鐘變成補刀，唔講好過講。



中學文憑試放榜，今年有17,733人考獲升讀本地學位課程資格，即每1.4人爭一個大學學位，意味著有4,000人雖然合資格，但因學額不足而無緣入讀八大。對考得比想像中差的朋友，想安慰對方卻無從入手？如果用錯「公廁」心靈雞湯，分分鐘安慰不成，仲捅多對方一刀！

中學文憑試7月21日放榜，今年每1.4人爭一個大學學位。（資料圖片）

最常見卻有反效果的安慰，例如「跨過咗今次就會冇事」、「呢個只係人生中好細嘅挑戰」、「唔好咁大壓力，放鬆啲。」這一類以高高在上姿態的說話，難聽過粗口，真係唔講好過講。那麼應該如何安慰對方呢？

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臨床心理學家鄒凱詩指，在安慰朋友前可先留意自己精神和心理狀況是否適合安慰他人。此外，如當時人未準備好，不必強逼對方覆述事情經過，以免他們再度受傷害。建議開展對話時，可以你的關懷開始，「朋友，還好嗎？」

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同場加映：16件中學極罕見瘋狂事跡 同學在堂上瀨屎、訓導主任同MK仔打交

中學生活發生的大大小小不同趣事，分分鐘可以記一世！有網民回憶自己中學發生過的「罕見事件」，引來大量網民分享，笑到GAPGAP聲。連登網民「木子魚日武」發文指自己當年的木工老師，是一個女老師，認為這是十分罕見的事，不過對其他網民來說，似乎只是小兒科，輪流留言出招，分享自己中學遇過的「極罕」黐線事，例如有同學撞MC，竟然40題都錯，有的更連是非題（T/F）都全錯可謂黑仔之王。

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同場加映：港原味？講完未？好輪店！廣東話食字招牌廣告合集 香港人先識笑

「你送去邊？」「港原味」。跟「講完未」同音的食店，令保安員誤以為送貨員串串貢，差點釀起爭執，錄音在網上瘋傳，抵死的食字店名笑翻一眾網民。IG專頁「on9eatword」更專門搜集香港地的食字gag，絕大部份是廣東話，只有地道香港人才看得明！

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