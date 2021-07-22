櫻坂46︱田村保乃寫真集「一步目」解禁　成員互選最想讓她當女友

櫻坂46成員田村保乃即將在8月17日發售的首本寫真集標題「一歩目」已經在日前解禁，目前也已經公開了通常版以及限定版封面照。以「漂亮可愛」兩者兼備在櫻坂46中有著高人氣的田村，這次發行寫真集是將她美麗的形象發揮出來的作品，而最近登上電視節目あざとくて何が悪いの？（戀愛心機又怎樣？）』的可愛模樣也讓她一度登上日本推特熱搜榜。



包含著各種意思的「一歩目（第一步）」標題是不論寫真集或者踏出故事最一開始一步的感覺所組成，不論是秋元康給的書腰推薦文，或者是書中將刊載什麼樣的內容也令人好奇。而封面標題使用的也是田村手寫文字，筆直的寫上「一歩目」的本作除了通常版外還有樂天BOOKS、LOPPI・HMV、紀伊國屋版共四種版本。令人注目的點還有四個版本的封面還分為北海道篇及沖繩篇，兩種完全不同風格的模樣敬請好好期待一下。

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即使在成員之間也被選為「最想讓她當女朋友」的她，這次的寫真集到訪雪之北海道還有南國沖繩為舞台拍攝。並設定為居住在北海道的岩見沢，並前往沖繩石垣島旅行的劇情。被大雪包覆著的北海道岩見沢一直以來都是道內屈指可數的大雪區，以記錄她日常生活為概念，將每一個瞬間都捕捉起來，相信也有著不少讀者沒有體驗過的內容。而沖繩石垣島旅行則是居住在岩見沢的女性，到訪憧憬之地的石垣島，在拍攝時也像實際在旅行一樣，到訪當下的表情到遊玩之間的變化，看了本作彷彿共享這段時間一般。

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