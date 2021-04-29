撰文： ATC Taiwan 最後更新日期： 2021-04-29 22:00

HKT48成員森保まどか的寫真集『HKT48 森保まどかラストフォトブック スコア』將在5月26日發售。即將在5月29日從HKT48畢業的她，本作到訪了HKT48根據地「福岡」拍攝，在糸島、能古島、中洲的屋台、唐人町等，在許多感到熟悉的街景中，也到訪了HKT48劇場拍攝。包括彈著鋼琴那唯美的身影，還有23歲成熟的她小露性感的泳裝及內衣寫真都將收錄其中。

森保曾表示「希望女粉絲拿到也會感到十分開心」，所以也選擇了與她平常穿著相當接近的服裝等，與平常成熟穩重形象些許不同的打扮也是本作看點之一。而標題的「Score」也正有樂譜的意思，從笑容到些許哀愁的表情，從正式服裝到休閒裙裝等，從清爽的早晨到夕陽西下、夜景，從山到海、街景等，正是結合了多采多姿場景的「音符」所構成的本書，才因此取名。

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另外，HKT48一期生（今田美奈、熊沢世莉奈、下野由貴、松岡菜摘、村重杏奈、 本村碧唯）以及7人小組Chou的成員（松岡菜摘、栗原紗英、神志那結衣、松本日向、宮﨑想乃、山下エミリー）也將友情演出，書中將刊載她們互相寫給對方的信。

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