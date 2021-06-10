【乃木坂46】松村沙友理畢業寫真集泳衣照解禁　男友視角充滿幻想

撰文： ATC Taiwan 最後更新日期： 2021-06-10 22:00

乃木坂46成員松村沙友理，在將於7月13日發售的畢業紀念寫真集「次、いつ会える？」（MAGAZINE HOUSE）當中，解禁了泳裝照片。拍攝是前往了曾於第3張單曲「走れ！Bicycle」宣傳時造訪過的宮崎縣為舞台。松村以「和男朋友的首次海邊約會」為概念，表現出兩人距離逐漸縮短的模樣。有像是在海邊打西瓜、害羞地引領牽著男友的手、滿滿都是會讓人想像著「如果松村沙友理是女朋友的話」的寫真照片。在晴朗的太陽底下，那通透亮白的肌膚及令人眩目的笑容更加凸顯出了松村的美麗模樣。

在本作品當中除了有兩款泳裝之外，也有像是「第一次的留宿」、「溫泉旅行」、「特別的夜晚」等等能夠個別欣賞到松村可愛與性感的內衣模樣。期待著像是和女朋友度過了春夏秋冬一整年那般心情的最棒的讀後感想。松村說道「清爽的藍天、大海和泳裝！如果能夠讓各位能感受到和女友在海邊嬉鬧的雀躍之情，和不自覺的感到懷念的話會是很令人開心的事」。在本次的寫真集裡，也有著作為乃木坂46的1期生引領著團體的松村帶給粉絲們各位的“報恩”，從決定要畢業後那珍貴的每一天裡帶著各種情感所進行的拍攝。

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在目的地的自然景色面前、又或是在房間度過的休閒日常裡…。不論是在何種風景當中，都會以她的舉止和笑容，將那個地方染上“松村沙友理的色彩”。將那具壓倒性般的存在感和奇蹟似的光景，和“珍重再見”的思念，竭盡全力帶給各位。將這10年來，開心的大笑、胡鬧、認真、努力，全心全意珍惜著與夥伴之間的離別，讓人憐愛的“まっちゅん”，和即將步入下個階段嶄新的“松村沙友理”同時存在的珍貴時刻，全部盡收眼底。

▼▼▼更多松村沙友理美照▼▼▼

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