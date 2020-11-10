乃木坂46成員鈴木絢音在11月10日發售的首本寫真集「光の角度」公開了新的解禁照片，這次公開的是她穿著深V洋裝側躺在床上的模樣，即使在本作中也是能名列前茅的煽情場景，小露性感的服裝也能看見鈴木作為女性21歲的成長模樣。

乃木坂46成員鈴木絢音首本寫真集「光の角度」封面一共分為通常版、7-net限定版、樂天BOOKS限定版共三種，通常版是與標題相互映襯，鈴木在柔軟的光線下回眸的模樣，在許多照片中由鈴木自己選出了這張。7-net限定版則是在推特也相當受好評的眼鏡照，是散發出知性美的一張照片。樂天BOOKS限定版則是披上襯衫的一張，在床上往側邊的鏡頭一看，稍微慵懶的照片。

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另外也解禁了她首次的泳裝攝影照，穿著給人健康印象的黃色比基尼在茉莉亞島的水上小屋拍攝，在吃東西前笑出來的模樣是看著飯店的人划著小舟運送早餐的一張。水中的照片則是在水上小屋用餐之後下水拍攝，鈴木在現場還說道「在拍攝寫真集的時候像這樣游泳的成員應該沒有吧」認真的在現場游泳，寫真集中還有收錄其他鈴木在水中游泳的照片。

本作到訪法屬玻里尼西亞最大的島嶼大溪地及茉莉亞島拍攝，作為受到世界知名畫家保羅高更喜愛的大溪地島，豐富的自然人文也將鈴木最大的魅力展現出來。攝影師是由鈴木自己所希望，曾為許多藝人及演員拍攝的新津保建秀掌鏡，不論是悠然自得的在海邊游泳，在陽台看著書的側臉，小酌後想睡的表情等等，在新津保的掌鏡下與富有文采的鈴木一同構築了本作獨特的世界觀。同時，還有健康感的泳裝照以及她令人害羞的首次內衣攝影也將收錄，在南國之地的大溪地集結了她21歲的美麗身影。

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對此鈴木絢音也表示自己能出版寫真集就像做夢一樣，「所謂寫真集，在被萬人閱讀的另一面，也是最私人的一樣東西也說不定」「雖然能理解獲得許多人的好評相當難能可貴，但那怕只有一個人也好，如果這本寫真集能好好的被珍惜，對我來說就已經是超過獲得好評的價值了。」

【本文獲「ATC Taiwan」授權轉載。】